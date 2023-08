Tras permanecer alejada de la televisión, Sofía Franco reapareció este último sábado en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’ donde se consagró como la ganadora de la noche al descubrir al mentiroso.

Luego de este triunfo como cazafarsante del equipo rojo, la exconductora dio unas breves declaraciones y no pudo ocultar su alegría ya que hizo ganar una generosa suma de dinero a su tribuna.

“Mi tribuna se llevó seis mil soles y eso me hace muy feliz. Yo gané porque soy como la FBI, descubro a todos los mentirosos, siempre he acertado, hay que hacerle caso a la intuición”, sostuvo la ex de Álvaro Paz de la Barra.

Por otro lado, Sofía Franco también se animó a hacer una profunda reflexión ya que considera que se ha convertido en una experta para descubrir mentirosos. Sin embargo, dijo que nadie se salva de cruzarse con uno en su camino.

“Es que nadie está libre de que le mientan, solo diré que todas las mujeres tenemos la oportunidad de levantarnos e intentarlo otra vez”, añadió la modelo, quien se mostró agradecida tras participar en el programa conducido por Adolfo Aguilar.

(Foto: GV Producciones)