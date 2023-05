Alfredo Benavides y Gabriela Serpa continúan alimentando los rumores de un romance y esta vez fueron expuestos por Danny Rosales durante una entrevista en el programa de YouTube de Katty Villalobos.

Todo se inició cuando la reportera de ‘Mande quien mande’ le pidió al popular ‘Narizón’ se comunicara con su compañera de ‘JB en ATV’ para jugarle una broma pesada y reclamarle por supuestamente hablar mal de él en algunos medios.

“¿Tú has hablado mal de mi porque me están un diario?”, recriminó el comediante provocando que Serpa lo niegue rotundamente: “¿Yo de ti? No nunca he hablado de ti, te están mintiendo, (…) pero si quieres creerles, créeles”, respondió molesta.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue cuando Alfredo Benavides intervino para hablar a través del celular de Gabriela Serpa. “oe, estoy acá en un hotel huev**… y llamas a jod** ¿por qué?, ¿qué pasa?” , respondió incómodo.

Antes de quedar en evidencia, Gabriela Serpa aseguró que se quedó en las instalaciones de ATV hasta altas horas de la noche junto a Alfredo Benavides para presentarse en el programa de Magaly Medina.