La cantante peruana, Lita Pezo dejó en alto el nombre del Perú en el prestigioso Festival de Viña del Mar 2024, al deslumbrar al público virtual con una cautivadora presentación en el final de la competencia internacional.

La noche del último jueves, Pezo se adueñó del escenario de la Quinta Vergara con su interpretación magistral del tema ‘Luchadora’, cosechando una ovación de los asistentes virtuales y alcanzando el impresionante puntaje de 6,1 puntos del público en línea.

A pesar de su impecable desempeño y el respaldo del público, Lita Pezo no logró llevarse la codiciada Gaviota de Plata, ya que el jurado final decidió otorgar el premio al cantante español Enrique Ramil. Ramil cautivó al jurado con su emotiva interpretación de ‘La última vez’, asegurándose el título de mejor intérprete de la competencia internacional, a pesar de obtener solo 3,6 puntos del jurado virtual.

En otro momento, los presentadores chilenos María Luisa Godoy y Francisco Saavedra anunciaron al ganador de la mejor canción en la competencia internacional. El reconocimiento recayó en el mexicano Eddy Valenzuela, quien con su tema ‘El maestro’ obtuvo un destacado promedio de 6,3 puntos, llevándose la ansiada Gaviota de Plata y un premio de 28 mil dólares. España se posicionó en segundo lugar con una puntuación de 5,2.

Por su parte, Lita Pezo, a pesar de su brillante desempeño y el apoyo del público virtual, obtuvo un puntaje de 2,7 en la calificación final, quedando en tercer lugar. Aunque no se llevó el galardón, su participación en Viña del Mar 2024 quedará grabada en la memoria de todos los espectadores que disfrutaron de su talento y entrega en cada actuación. La artista peruana se despide del certamen con la frente en alto, dejando una marca imborrable en la historia de este icónico festival.





Lita Pezo se pronuncia tras no ganar la ansiada Gaviota de Plata

Lita Pezo, la talentosa cantante iquiteña que representó con pasión al Perú en el Festival de Viña del Mar 2024, se pronunció en sus redes sociales tras el cuestionado veredicto del jurado que le impidió llevarse la Gaviota de Plata en la noche del jueves 29 de febrero.

Minutos después de conocerse que no sería la ganadora, Pezo compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, expresando su agradecimiento a sus seguidores por el inquebrantable respaldo durante toda la competencia.

“Quiero agradecer de todo corazón todo el cariño, el respaldo que me han brindado hasta el último momento. Muchísimas gracias. Esto es un concurso, todo puede pasar. Es algo que desde muy chiquita ya estoy acostumbrada. Pero eso no nos define, un no, una puerta cerrada, un concurso no ganado no nos define”, afirmó la cantante con serenidad.

Lita Pezo anunció que continuará trabajando incansablemente para impulsar su carrera musical. “Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por la familia, y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio”, afirmó con una sonrisa en el rostro. Al concluir la grabación, la artista se mostró al lado de la reconocida cantante Eva Ayllón, quien la aplaudió y abrazó, brindándole su respaldo.

En las redes sociales, no solo los seguidores peruanos y admiradores de Lita Pezo expresaron su rechazo hacia la decisión del jurado, sino también el público chileno. Incluso la destacada artista Daniela Darcourt se manifestó en contra de la puntuación otorgada a la cantante durante una transmisión en vivo.

“En mi próximo concierto voy a llevar a Lita y yo le voy a hacer coros. (...) Una se mata haciendo música nueva y no es fácil. Pero con ustedes aquí apoyándonos todo se hace más bonito. Nos regalan fuerza, energía y vitalidad para que eso suceda”, expresó la cantante de salsa, solidarizándose con la situación y destacando la fortaleza y talento de Lita Pezo en la competencia internacional.





