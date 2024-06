Un bendito 18 de febrero de 1982, un joven Sting llegó con The Police al festival de Viña del Mar. Probablemente, no tenía idea de que su concierto cambiaría la historia de la música reggae latina. Y es que gracias a este show, Claudio Labbé, o I Locks Labbé, supo que tenía que formar una banda. Cinco años después, Gondwana hacía sus primeras apariciones. Hoy, 37 años después, es de los grupos más representativos de este género en Latinoamérica. I Locks cuenta que es consciente de que ha tocado muchas vidas gracias a su música; y cómo no creerle, si aquel que no ha dedicado una canción de Gondwana, no ha conocido el amor. Este 15 de junio la banda chilena estará en Lima en el festival La Cuna, en Costa 21, junto a otras bandas. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Eres el vivo ejemplo de que los sueños se cumplen, ¿te consideras un referente para quienes quieren salir adelante?

Quizás ser un referente sea un poco ambicioso y ostentoso. Más que eso, soy un testimonio vivo de que los sueños se pueden realizar y de lo que uno puede llegar a hacer en la vida cuando tiene las cosas claras, cuando se concentra en un objetivo, porque los sueños son posibles cuando te esfuerzas y trabajas para ello porque las cosas no caen del cielo y nadie te las va a llevar a tu hogar.

¿Cómo te sientes al haber liderado la primera banda de reggae en Chile que tuvo tanto éxito?

Es un honor haber trabajado con diferentes músicos para llevar a cabo este proyecto desde el año 87 que partimos con la banda. Me siento muy bien, muy correspondido por parte de la gente que sigue trabajando conmigo; la finalidad de Gondwana es ir siempre mucho más allá y cumplir sueños como lo hemos hecho hasta ahora.

Gondwana vuelve a Lima este 15 de junio.





¿Cuál ha sido el concierto más importante para ti?

Sin lugar a dudas, el concierto que más voy a tener en mi mente, en mi corazón, en mis recuerdos y en mi proyección hacia lo que viene va a ser siempre el de Viña del Mar. En Viña partió todo al ver tocar a The Police en el 82. Ahí nace la inquietud por hacer una banda, por tocar el bajo y por realizar este viaje hermoso, que ha sido Gondwana, a través de la música reggae. Sin lugar a dudas, es el concierto más importante y el que siempre va a estar en mi corazón.

Tienen un gran repertorio, lleno de muchos hits, ¿cuál es la canción que no quisieras tocar más y que siempre la piden?

La verdad es que todas las canciones tienen una historia que respetamos mucho porque sabemos que son temas que reflejan un momento, que capturaron una emoción, que son vivencias muy especiales para cada integrante de la banda. Por lo tanto, siempre queremos tocar todas las canciones, lo que más podamos. A veces, queremos tocar cosas nuevas y entregar un poquito de material más fresco, pero la gente nos pide las canciones que son clásicas y las tocamos porque también son parte de nuestra historia.

¿Qué sientes cuando tus fans te cuentan que la música de Gondwana les salvó la vida o los ayudó en alguna época complicada?

Siento una alegría enorme y un compromiso muy grande porque nuestras letras se han convertido también en el soundtrack de la vida de muchas personas. Sabemos que hemos influido de manera positiva en mucha gente. He tenido la oportunidad de hablar con personas que estuvieron en problemas muy graves, al punto de casi perder su vida, y la música de Gondwana les ayudó mucho a salir de una depresión fuerte o de problemas que se veían como casi insolucionables y nuestras canciones les dieron la posibilidad de reflexionar y de sentir una esperanza, así que me siento muy bien, pero muy comprometido también cada vez que hacemos canciones.

¿Piensas usar la inteligencia artificial en el próximo disco de la banda?

Cuando tiene el apellido ‘artificial’ como que no me da ganas de usarlo, así que teniendo la inteligencia natural que Dios nos dio vamos a seguir haciendo música con el talento que se nos ha entregado y la oportunidad de hacer música por nuestros propios medios.

I Locks Labbé promete un gran concierto con sus más grandes hits.





¿Nunca estuviste tentado a hacer una canción con algún reguetonero?

Nunca he estado tentado de colaborar con alguien en específico, pero sé que ha habido algunos exponentes de ese género a quienes les gustaría porque aman el reggae y aman a Gondwana y uno nunca debe cerrarse a la posibilidad de expandir su música. No somos una banda que se niega a explorar otros géneros y estilos musicales.

¿Piensan hacer un documental o película sobre su historia?

Hay mucho material digitalizado. Hicimos una recopilación y pensamos hacer un documental en algún momento.

¿Cuál ha sido el momento más memorable en la carrera de la banda?

El momento más memorable para mí fue tocar en Viña del Mar y cerrar un círculo después de que vi a The Police en 1982.

I Locks Labbe creó Gondwana el año 187.

Hace unos meses vimos algún acercamiento con Quique Neira (exvocalista), ¿se podría dar ese reencuentro tan esperado?

Siempre está la posibilidad de un acercamiento, de compartir, porque tuvimos una experiencia de muchos años en la banda. Hay una buena relación. No nos cerramos a que si en algún momento tenemos el espacio en nuestra agenda y él también en la suya, podamos hacer algo juntos. Esa posibilidad siempre está abierta.

I Locks Labbé, fundador de Gondwana.





Autoficha:

- “Nací en La Pincoya, una población de Santiago. Me siento honrado de haber participado en un proyecto que creó el primer disco de reggae y la primera banda de este género en Chile. Vivo en Cahuita, Costa Rica, en donde puse el restaurante Sobre las Olas by Gondwana”.

- “Queremos y respetamos mucho al público del Perú porque fue el que nos dio un espaldarazo al principio de nuestra carrera. A nivel internacional, fue el que primero nos acogió, así que siempre hay un recuerdo muy grato. Queremos siempre dar el mejor show posible”.

- “Nos gustaría poder colaborar en algún momento con algunas bandas de reggae peruanas. Siempre que se den las posibilidades, nosotros estamos dispuestos a poder hacerlo realidad”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO