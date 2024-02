Leysi Suárez, estuvo presente en el programa ‘Café con la Chevez’, donde compartió varios detalles sobre sus amores y escándalos, incluyendo el problema que protagonizó en 2008 al posar desnuda sobre la bandera peruana.

A pesar de los comentarios divididos y la denuncia presentada por el Ministerio de Cultura en aquel entonces, Suárez explicó que para ella esa experiencia fue “lo máximo”, ya que le generó múltiples oportunidades laborales, incluso siendo contratada por árabes para posar con sus caballos.

“Cuando me pasó lo de la bandera para mí fue lo máximo porque la gente que tenía mucho dinero y tenía caballos, me contrataban especialmente para ir a tomarme fotos con su caballo. Era gente de mucho dinero”, afirmó Suárez.

La conductora de ‘América Hoy’ enfatizó que los árabes no veían con malos ojos su controvertida sesión de fotos, e incluso recibía felicitaciones de las esposas de los contratantes.

“La gente que tenía caballos se sentía muy orgullosa. Gente árabe, gente de mucho dinero... Yo iba porque era parte de mi trabajo, me tomaba la foto, conversaba con la familia, las esposas, y ellos se sentían felices, no les parecía nada malo. Ellos admiraban que una mujer se tome una foto con un caballo y mucho más si era una peruana. Yo dije ‘¿por qué me voy a sentir mal?’”, expresó Suárez.





