Samantha Batallanos decidió romper su silencio y responder a las declaraciones de Leysi Suárez, quien aseguró que existía una supuesta pelea entre ambas luego de que Batallanos fuera captada junto a Jonathan Maicelo.

En una entrevista reciente, la modelo desmintió la versión de Suárez, afirmando que ella no estaba al tanto de ninguna pelea entre ambas.

“Leysi se inventó una pelea que yo no me enteré. Creo que mi amiga, en vez de hacer ese descargo en América Hoy, debió simplemente omitir sus palabras o buscar otras, si no quería decir que ella sí sabía de este encuentro (con Jonathan Maicelo)”, declaró para El Popular.

Samantha Batallanos





Opina sobre su salida de ‘Cachudas pero conchudas’





La modelo también abordó su separación de la obra teatral ‘Cachudas pero conchudas’ y reveló haber percibido una “doble moral” durante su participación en la obra.

“Solamente yo soy la responsable de mis actos, de los cuales asumo mi responsabilidad, pero como dice ella también, siempre estaré para ella en las buenas y malas. Probablemente haya un distanciamiento, no sería porque me separaron de la obra, sino porque percibí índices de doble moral”, agregó.

Samantha Batallanos, Leysi Suárez y Roxana Colina eran parte del show 'Cachudas, pero conchudas'. (Foto: GEC/ Giancarlo Avila)





Se defiende de las críticas





Batallanos también compartió sus reflexiones sobre las críticas recibidas por el ampay con el boxeador y aseguró que seguirá adelante .

“Me siento fuerte, una mujer Fénix que tiene la capacidad de renacer de sus cenizas. Una mujer que se equivoca, que sufre y no dejó de ser empoderada por ser una mujer que sufre. Entiendo las críticas, las asumo, solo me queda seguir adelante”, concluyó.

Samantha Batallanos





