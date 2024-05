Luego de su salida del grupo femenino ‘Cachudas, pero conchudas’, Samantha Batallanos sorprendió a más de uno al revelar cuál era el monto que le pagaban por cada evento junto a Leysi Suárez y Roxana Molina.

A través de una transmisión en vivo, la modelo se quejó de su sueldo y contó que gastó más de lo que percibía para cumplir con sus contratos.

“Cada fecha me pagan 700 soles, pero con eso ni siquiera me alcanza para el papel higiénico. Gastaba más en la mensualidad de mis choferes para poder ir (…) en total, por todas las fechas me dieron 3 mil soles”, sostuvo la ex de Jonathan Maicelo.

Asimismo, detalló que en un primer momento solo le querían dar 2300 soles por todos los shows que realizó, pero decidió quejarse y logró un aumento de 700 soles más. “Me dieron mi propina”, añadió.

Respecto a su supuesta pelea con Leysi Suárez luego de su ‘ampay’ con Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos negó que su salida de la agrupación femenina esté relacionado con este tema y que fue ella quien decidió dar un paso al costado.

“Eso jamás pasó, porque no siento en mi corazón que quiera bloquear a mi amiga. Ella estuvo apoyándome siempre y nos tenemos mucho cariño. Los comentarios que hizo ayer en el programa estuvieron demás. Considero que todo esto (que la sacaran de la obra) no es culpa suya, porque la decisión fue mía”, aclaró la también influencer.









Jonathan Maicelo se habría tatuado el nombre de Samantha Batallanos

No se da por vencido. Jonathan Maicelo sorprendió a todos al publicar un video en donde se le ve en una sesión de tatuajes. Sin embargo, no fue el diseño lo que más llamó la atención, sino un nombre que quedará grabado en su piel por mucho tiempo.

Parece que el boxeador estaría buscando el perdón de su ex, la modelo Samantha Batallanos, por lo que se habría tatuado su nombre para demostrarle que todavía la ama.

En el video que mostró, se puede apreciar el tatuaje de un ave fénix la parte izquierda de su torso, donde también resalta el nombre “Samantha” con tinta negra.





