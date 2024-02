Pamela Franco, exintegrante de ‘Alma Bella’, retomó su carrera musical luego de que confesó su relación con el futbolista Christian Cueva durante los años 2018 y 2019. Sin embargo, su regreso no estuvo libre de contratiempos, ya que su presentación en Trujillo se vio truncada debido a circunstancias relacionadas con el local.

Este fin de semana, la cantante anunció una gira por el norte del país, pero sufrió un incidente en la ciudad de Trujillo. Denunció que su espectáculo en la ‘ciudad de la eterna primavera’ fue cancelado repentinamente, lo que ella consideró sospechoso, dejando entrever que podría estar directamente relacionada con su pasado. Cabe mencionar que la aún esposa de Cueva y sus hijos residen actualmente en Trujillo.

Franco expresó su frustración y tristeza a través de videos compartidos en Instagram, cuestionando la justificación oficial del incidente. Mencionó la presencia excesiva de autoridades y patrullas en el lugar, describiendo la situación como un claro exceso, comparable a un operativo policial de magnitud desproporcionada.

“Raro porque todos los fines de semana se presentan grupos y no hay problemas. Justo hoy que me presento, vino la Prefectura, vino una gran cantidad de patrullas, policías (...) demasiado creo yo, solamente para verificar que mi grupo no se presente”, dijo Franco en una historia de Instagram.

La cantante lamentó no solo el impacto personal que este evento tiene sobre ella, sino también el daño colateral a su equipo, quienes “se quedan sin trabajo” debido a la cancelación. Enfatizó lo “raro” de la situación y expresó su tristeza y molestia, señalando que las causas detrás de la cancelación son poco claras y lamentables para todos los involucrados.

