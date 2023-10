La ‘Uchulú’ sorprendió a más de uno al confesar su tipo de hombre ideal y los requisitos que debe tener para que logre conquistarla. La actriz cómica, sin pelos en la lengua, explicó que ella no necesita que su pareja sea ‘millonario’, sino que le ayude a crecer.

Como se recuerda, el último fin de semana, la ‘Uchulú’ estuvo en el programa ‘Hablemos de Belleza’, bajo la conducción de Deisy Cordova, donde se animó a revelar detalles de su vida amorosa.

Ante ello, Cordova le consultó sobre los requisitos que debe tener un hombre para que logre conquistarla. “Plata, el hombre debe tener plata”, mencionó.

“No necesito un hombre millonario, sino que tenga trabajo y pueda solventar sus necesidades, deudas, comida y un lugar donde vivir. Yo tengo mi propio dinero y no necesito que me compre nada, solo quiero que me aporte y me ayuda a crecer. Tiene que tener una mente de empresario”, dijo la tiktoker.





La ‘Uchulú’ terminó con su novio tras enterarse de que era la amante

La influencer confesó que tuvo una relación de varios meses con un hombre casado, y que decidió terminar con él al darse cuenta de que era la amante.

La tiktoker reveló que recientemente rompió con su novio al enterarse de que tenía una familia. “Tuve una relación de un año y medio que terminé hace tres meses, no dio para más, él tenía su mujer y su hijo. Él supuestamente había terminado con su mujer”, contó la influencer, quien reveló que este misterioso galán era de la selva.

