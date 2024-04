¿Amigos? Kurt Villavicencio volvió a pronunciarse sobre su relación con Karla Tarazona, luego que esta se molestara por hablar de ella tras volver a ser vinculada con Christian Domínguez . El conductor de ‘Todo se filtra’ espera retomar su amistad.

El popular ‘Metiche’ reconoce que Tarazona está molesta con él y por eso no se ha comunicado con ella, pero espera tener un acercamiento en su onomástico.

“No me gustaría perder la amistad de Karla, la quiero mucho, la extraño, teníamos mucha complicidad y sí entiendo que esté disgustada, ya le pedí disculpas en ‘Magaly TV’ por decir que facturó con Soho con el tema de la Chabelita, eso fue un exceso de mi parte”, dijo a Trome.

El conductor aseguró que esperará hasta el cumpleaños de Tarazona para conversar. “Sé que no es el momento de conversar, esperaré hasta su cumpleaños para hacerlo”, indicó.

Mencionó que no le había escrito antes porque siente que “sigue mortificada”.

Por otro lado, el conductor de televisión espera que no vuelva con Domínguez. “Espero que sea así, porque no me gustaría verla sufrir nuevamente, ella la pasó muy mal cuando él estuvo con lo Chabelita”, refirió.

Finalmente, esperar que el cumbiambero no llegue a Panamericana Televisión. “Solo espero no cruzármelo en los pasillos del canal y si llega, pues sacaré mi cara por la ventana que da a la calle de Montero Rosas para no respirar el mismo aire”.

