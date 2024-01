El argentino Julián Zucchi brindó una extensa entrevista para el canal de YouTube de Renzo Schuller. La expareja de Yiddá Eslava brindó nuevos detalles de lo que fue su relación con la exchica reality.

“¿Qué me hizo hablar con la terapeuta? cuando vio que yo deje de dormir en la cama con Yiddá, para mí fue como que ‘no pasa nada porque estábamos en la misma casa’, me fui al piso de arriba, pero (mi hijo) se dio cuenta que ya no dormía con la mamá y dije él se está dando cuenta que algo está cambiando”, dijo durante su conversación con el expresentador de ‘Combate’.

Zucchi dijo que la ayuda psicológica los ayudó a saber comunicar lo que ocurría a sus hijos, quienes pudieron entender lo que pasaba entre sus padres.

“Hablé con la psicóloga y ella nos ayudó a manejar la situación, y hoy los dos entienden que esta es la casa de papá, la casa de mamá y la casa de Argentina”, añadió.

El exparticipante de ‘Parchís’ aseguró que la relación con Yiddá se estaba volviendo insostenible, por lo que ambos decidieron tomar caminos distintos.

