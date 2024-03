El cantante Jimmy Santi recordó la amarga experiencia que vivió durante su participación en ‘El Gran Chef Famosos’ y aprovechó la oportunidad para arremeter contra Javier Masías.

El artista de 79 años de edad dio estas explosivas declaraciones en el homenaje a Coco Marusix organizado por Mauricio Diez Canseco en Rústica, donde además descartó regresar algún día al reality de cocina.

Según reveló, mientras se encontraba en la competencia descubrió un ensañamiento en su contra por parte de los jurados, por lo que decidió renunciar.

“Dejaron los micrófonos abiertos y dicen: ‘¿cómo va la votación?... tercero va Jimmy Santi. (Dijeron) No, no, no, Jimmy no puede ir tercero ¿qué les parece si le bajamos un punto en el próximo plato?’… Entonces me rompieron la ilusión”, sostuvo el popular ‘Chin chin’.





ARREMETE CONTRA JAVIER MASÍAS:

Jimmy Santi también utilizó adjetivos de grueso calibre para describir a Javier Masías, y aseguró que mientras él lo saludaba amablemente al llegar al set, el especialista en gastronomía marcaba distancia y le respondía de forma desagradable como si se tratara de un desconocido.

“Nunca le caí bien al señor ‘gordito’. (¿Era sobrado?) Ah sí… el gordo que parece tamarro, chancho, cada vez que me molesto lo insulto así. (¿Era un tipo soberbio?) Absolutamente, es un idiota”, arremetió.









