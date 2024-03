Cansada de las críticas en su contra por su musculatura, Jossmery Toledo utilizó su cuenta de Instagram para responderle a sus detractores y dejar en claro que ella está feliz y conforme con su físico.

“Para algunas personas que no les gusta cómo me veo, pues no me interesa, a mí me gusta verme así musculosa, como hombre, llenador de techo o lo que dicen mucho en los comentarios”, se lee en el mensaje de la exchica reality.

Asimismo, la modelo, quien ha dejado abierta la posibilidad de competir en certámenes de fisicoculturismo, aseguró que continuará entrenando para seguir formando masa muscular en su anatomía.

“Yo seguiré mostrando los gains (aumento de la masa muscular) porque me costó años de trabajo y me siento feliz por lograrlo y todavía falta más”, enfatizó la Jossmery Toledo al compartir una imagen de infarto de su apariencia física.





