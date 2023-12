En la última edición de ‘El Gran Chef Famosos La Revancha’ se vivió la temible noche de eliminación y uno de los participantes más queridos por la audiencia tuvo que dejar la competición: Giancarlo ‘Flaco’ Granda.

El periodista deportivo no convenció a los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rosinelli y Javier Masías con ninguno de los dos platos que preparó en la gala.

El primer plato ‘Chicharrón de ancas de rana’ no fue del total agrado del jurado, quienes consideraron que no estaba crocante y la salsa criolla no estaba bien hecha.

Tras una decisión unánime, el jurado eligió como ganadora del primer reto a Mónica Torres. El segundo lugar lo obtuvo el ‘Flaco’ Granda.

El segundo plato fue ‘Pollivapo asado oriental’ y quien lo preparó mejor fue Mónica Torres. La segunda persona salvada fue Santi Lesmes.

Finalmente, los jurados eligieron al ‘Flaco’ Granda como el tercer eliminado del reality, quedando aún en competencia Junior Silva.





“Llegué con una sonrisa y me voy con una sonrisa. Que gane el mejor, pero sigan disfrutando de El Gran Chef porque es un programa espectacular. Gracias”, dijo el periodista.

Ahora se espera que el lunes presenten al nuevo concursante que regresará a ‘El Gran Chef Famosos La Revancha’ en reemplazo de Granda.

Fue un lindo viaje. Un día sonó el 📞 y contesté sin saber que aquella llamada cambiaría mi vida. Dos meses inolvidables. Gracias a la gente, por su cariño, por sus mensajes y su amor. Hoy toca decir adiós a el Gran Chef Famosos, pero estaré eternamente agradecido. Los quiero ♥️ pic.twitter.com/ymalbnfbli — Giancarlo Granda (@Ggranda7) December 17, 2023

