Fue una noche triste para Julinho. El exfutbolista del Sporting Cristal fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ el último lunes. Esto generó conmovedoras reacciones de sus compañeros y del jurado del popular programa de Latina.

Julio César de Andrade Moura, nombre verdadero del exdeportista, no pudo convencer ni a Giacomo Bocchio, ni a Nelly Rossinelli, ni a Javier Masías con sus dos platos: ensalada de tornillos y aguadito de mariscos.

Esto hizo que se fuera del reality de cocina, en medio de la tristeza y conmoción de todos.

Uno de los más afectados fue el jurado Javier Masías, quien le dedicó tiernas palabras.

“Nadie quiere que te vayas. Personalmente, estoy muy conmovido, me sumo al reclamo de mis colegas jueces. No conozco una sola persona que no me haya hablado bien de ti desde que llegaste a este programa y tiene que ver con la inmensa sonrisa que le proyectas al mundo cada día”, sostuvo.

Agregó: “Como tú, a mí me gusta pensar que solamente hago cosas que me encanten y en las que estoy vibrando completamente. Ha sido realmente un placer verte vibrar y sonreír todos los días. Realmente, lo has hecho increíble y lo que más pena me da es que que te vayas demuestra que a veces una sonrisa no es suficiente y me parte el corazón porque es una verdad como un puñal”.}

“Te vamos a extrañar muchísimo por la ilusión que has construido. En todo caso, perder riendo es mejor que ganar con una cara mala”, finalizó el jurado más estricto de ‘El gran chef’. Esto generó que la pareja de Brenda Carvalho también derramara algunas lágrimas. Luego de agradecer el cariño, dijo que “ahora voy a vivir por el fútbol y por la gastronomía, que es la mejor”.

Tras la eliminación de Julinho, sus compañeros de sentencia Karina Borrero, Leyla Chihuán y Yaco Eskenazi pasaron a la siguiente ronda.

