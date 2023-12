Jean Paul Santa María anunció que podría tomar acciones legales contra Angie Jibaja, quien hace unos días aseguró que su expareja y su esposa “planeaban su muerte”. El cantante reveló que las declaraciones de la modelo están afectando a su familia y no piensa permitirlo.

“El que esta persona sea adicta y enferma y haya decidido hacer de su vida una desgracia y un calvario, no le da derecho de involucrarnos a nosotros en algo tan deplorable y menos a mis hijos, ¿hasta cuándo?” , dijo al diario El Popular.

El artista dejó en claro que la ‘Chica de los tatuajes’ sobrepasó todos los límites, por lo que iniciaría una demanda en su conta para salvaguardar a su familia.

“Esto es demasiado grave, no se puede tomar deportivamente, tomaré todas las medidas de protección para mis hijos, ellos le tiene pavor, considero que ella puede atentar contra sí misma y contra otros.” , agregó.

Finalmente, el cantante le advirtió a su expareja que no se meta con su familia y le pidió a las autoridades que agilicen los procesos que mantienen por la tenencia de sus hijos.

“Estamos cansados de sus delirios y mentiras. Que no se meta con mis hijos, tampoco con mi esposa, que nos deje en paz ya. Yo apelo a la ley y a las autoridades para que me ayuden a agilizar de una vez por todas el proceso de tenencia. Esa persona no se merece tener ningún derecho sobre mis hijos, está enferma de la mente” , concluyó.





