Leysi Suárez expresó su indignación luego que Jean Paul Santa María la acusara de haber sido poco educada cuando le envió mensajes a Romina Gachoy, motivo por el cual se negó a bailar con ella en el duelo que tenía con Edson Dávila.

La conductora de América Hoy evidenció su molestia y luego de negar que le haya escrito a la modelo uruguaya, instó al cantante a demostrar que le envió mensajes insultantes a la madre de su hijo.

“Yo no sabía que tenía un problema con Jean Paul, a mí me sorprende que diga que yo hace un tiempo le escribí a Romina insultarla”, sostuvo.

Asimismo, la exintegrante de Alma Bella aseguró que ella no tiene una cuenta de Facebook y que únicamente maneja un perfil de Instagram con su community manager.

“Lo reto a Jean Paul que muestre la captura de la persona que le ha hablado y es más vamos puede ser un hacker porque no soy yo. Ni su mujer sabía que nos habíamos peleado, solo él”, agregó.

“A mí alguien me hace eso y voy y lo aclaramos. Yo no tengo ningún problema con Rominita, me cae bien, pero me parece poco caballero de Jean Paul que salga a decir “no voy a bailar contigo”, ahora soy yo la que no quiere bailar con él (...) no armes tus historias”, manifestó la bailarina.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: