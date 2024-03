Luego de ser expuesto por Ethel Pozo, quien reveló que se negó a bailar con Leysi Suárez y Samantha Batallanos en el duelo que tiene pendiente contra Edson Dávila, Jean Paul Santa María aclaró que Romina Gachoy no le prohibió bailar con ambas modelos, no obstante, confesó que tiene motivos personales.

A través de una llamada al programa ‘América Hoy’, el cantante de cumbia dijo que decidió no participar en la competencia de baile con Leysi Suárez porque ella le escribió a su pareja de forma airada.

“Tiempo atrás, Leysi le escribió a Romina de mala manera, diciéndole cosas que para nosotros no fueron gratas. Nosotros nunca contamos esto, simplemente Romina atinó a bloquearla. Primero averiguamos si era la cuenta de Leysi y la persona que trabajaba con ella nos dijo que sí. Para mí no es algo cómodo y tampoco quiero generar un tema interno”, explicó Santa María si dar mayores detalles.

En el caso de Samantha Batallanos, el artista dijo que se toma muy en serio el duelo contra ‘Giselo’ y que la ex de Jonathan Maicelo no es bailarina, sino modelo e influencer.

“Con Samantha no porque me tomó muy en serio y Samantha no es bailarina”, precisó. Sin embargo, Ethel Pozo le reveló que la exreina de belleza sí sabe bailar.





¿Qué dijo Romina Gachoy?

La modelo uruguaya también se defendió y aseguró que sería una actitud inmadura de su parte prohibirle a su pareja bailar con otra mujer. “Sería insegura, tonta y ridícula de tener un hombre como el que tengo al lado y ponerme a limitar en su trabajo”, finaliza.





