El chileno Pedro Pascal parece haber alcanzado la cumbre de su popularidad a los 47 años y tras varias producciones que no resaltan su talento como sí lo hizo la reciente producción de HBO, ‘The Last Of Us’, inspirada en el famoso videojuego postapocalíptico (del mismo nombre) que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation.

Tras el anuncio de que no se verá más contenido de The Last of Us hasta finales del 2024, te mostramos otras producciones en las que ha participado su protagonista para que no lo extrañes tanto.

Game of Thrones

El chileno hizo su aparición en ‘GOT’ en el 2014 como Oberyn Martell, un príncipe conocedor de venenos. Sin embargo, el destino de su personaje no tuvo un buen final.

El actor de Game of Thrones reveló que para poder rodar su última escena tenía el cuerpo rodeado de tubos que bombeaban líquidos, además de trozos de carne, esto lo llevó a olvidar que estaba trabajando y se quedó totalmente dormido, por lo que tuvo que ser despertado por la producción de la serie.

Pedro Pascal en 'Game of Thrones'

Narcos

El chileno incrementó su popularidad tras aparecer en la controversial serie ‘Narcos’. En esta producción interpretó a Javier Peña, uno de los agentes que seguía los pasos de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo: Pablo Escobar.

Pedro Pascal en 'Narcos'.

La ley y el orden

Una de sus primeras apariciones. En el 2006, el actor apareció en el capítulo ‘Weeping Willow’ de la serie ‘La ley y el orden’. Bajo el nombre de Reggie Luckman, se convirtió en un secuestrador que terminó siendo arrestado por las autoridades. Tras esta aparición, lo volvieron a llamar para otros dos episodios.

Pedro Pascal en la 'La ley y el orden'.

The Mandalorian

Una de las últimas series en la que ha participado es ‘The Mandalorian’, la producción de Star+ que funciona como precuela de Star Wars y que consiguió buenos comentarios tras su estreno.

El Mandaloriano es interpretado principalmente por Pedro Pascal, quien usa la armadura en muchas escenas y proporciona toda la actuación de voz para el personaje.

Pedro Pascal en Pedro The Mandalorian.

Prospect

En este filme, Pedro Pascal interpreta a Ezra, un villano que enfrentará a un hombre que viaja junto a su joven hija a una luna alienígena con un contrato para extraer gemas en el bosque venenoso. Ella se ve obligada a enfrentarse a otras personas, así como a la codicia de su propio padre.

Pedro Pascal en Prospect.

The Last Of Us

‘The Last Of Us’ se ha convertido en el fenómeno televisivo del 2023, además de generar el ascenso de la popularidad de su protagonista, Pedro Pascal, quien es actualmente galán más cotizado de Hollywood. Con esta serie también ha conseguido un mayor reconocimiento como actor.

Junto a su coprotagonista Bella Ramsey han logrado ser los actores del momento, pues la producción en la que participan es uno de los mejores estrenos de este año, según la crítica.

Joel y Ellie llegaron al asentamiento en Jackson al final de "The Last of Us", donde vivirán hasta la temporada 2 (Foto: HBO)

