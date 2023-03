Según las palabras de Bella Ramsey (Ellie en The Last of Us) en una reciente entrevista, la segunda temporada de The Last of Us llegaría a más tardar, a finales del próximo año.

El rodaje empezaría justo a finales de este año, y probablemente se vería la segunda temporada alrededor de finales del 2024 o hasta posiblemente inicios del 2025.

“Va a llevar un tiempo. Creo que probablemente rodaremos a finales de este año, principios del próximo. Así que probablemente será a finales de 2024, principios de 2025.”, admitió la actriz.

Los creadores y directores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, han admitido que Ramsey regresaría para su papel en la segunda temporada, y de que habrá cambios en el guion. Aunque existe The Last of Us Part 2, es probable que el guion se tome unas cuantas libertades, puesto que la segunda parte del juego no fue tan bien recibida por la audiencia.

The Last of Us está disponible exclusivamente en HBO Max.