La cantante y actriz mexicana Lucía Méndez, viene presentando su espectáculo ‘Vedette’ en un centro nocturno de la Ciudad de México. Todo iba bien hasta que se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un bochornoso incidente el pasado fin de semana.

Durante una de sus presentaciones en el show, que se lleva a cabo en el íntimo Stelaris Foro Reforma, Lucía Méndez sufrió una caída mientras interpretaba la canción ‘Juntos por Costumbre’. El video del momento, que rápidamente se viralizó, muestra a la artista de 69 años moviéndose por el escenario junto a uno de sus bailarines. Sin embargo, al no percatarse de un escalón, Méndez tropezó y cayó de rodillas.

En el video, se observa cómo el bailarín que la acompañaba reaccionó de inmediato, ayudando a la cantante a levantarse mientras ella se sobaba la rodilla derecha, donde aparentemente recibió el golpe. La caída, aunque preocupante, fue recibida con ovaciones por parte del público, quienes aplaudieron el profesionalismo de la artista.

A pesar del evidente dolor y un rostro algo desencajado, Lucía Méndez continuó con su interpretación, demostrando su dedicación y entrega en el escenario. Su rápida recuperación y la continuación del show fueron premiadas con una ola de aplausos por parte de los asistentes, quienes admiraron su capacidad para sobreponerse a la situación.





Usuarios reaccionaron ante la caída de la cantante mexicana

En diversas plataformas, los usuarios se burlaron de la manera de bailar de Méndez, comentando que “apenas si podía moverse”. Las críticas no se limitaron a su movilidad; también se dirigieron a la producción y ejecución del número musical, considerándolos insuficientes.

Sin embargo, la recepción por parte de los internautas no fue como probablemente la esperaba la diva mexicana, pues en una publicación compartida en Internet los usuarios criticaron a la cantante, pues la producción con la que se presentó y la manera en la que realizó el número musical, de acuerdo con la opinión de los usuarios, dejó mucho que desear por parte de la cantante.

Entre los comentarios más mordaces se leyeron: “¿Cuántos tonos le bajaron a la canción original? Todo con tal de mantener la mandíbula en su lugar”; “Pobre mujer! Ya no sabe ni cómo seguir vigente”; “Tiene más energía el conde Drácula”; “Pobre, ridícula, apenas si puede moverse, sintiéndose la gran estrella, pero estrellada”; “Quiero pensar que esto es un ensayo, ¿verdad?”; “Da pena la Sra. Méndez ya no puede ni gesticular ni bailar. Ya que se dé cuenta de su edad. Con razón pusieron los boletos con descuento porque ya no llena. Pobre”.









