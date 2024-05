Más de 24 horas después de que ocurriera la explosión en un grifo de Villa María del Triunfo (VMT), la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver de Luis Enrique Flores Revollar, de 32 años.

El joven era jefe de planta de la estación de servicios conocida como Espinoza. En medio de la indignación de los vecinos y el dolor de su familia, sus restos fueron llevados a la morgue.

El brigadier José Baños del Cuerpo de Bomberos refirió que se ha podido retirar el cuerpo del joven padre de cuatro hijos recién la tarde de ayer, debido a que la emergencia no ha sido controlada, porque el gas del tanque sigue saliendo, pero no se va a propagar. Además, se ha actuado teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad.

“El tanque de GNC, gas natural comprimido, sigue descargando, hay una fuga activa. Hay que esperar a que siga la fuga para que quede descargado totalmente el tanque y así no haya ningún tipo de riesgo para poder retirar los vehículos y que ingrese el personal para que realicen las labores de investigación correspondientes”, refirió en Canal N.





Esposa de hombre que falleció en VMT: “No asimilo que está muerto”

Todavía no puede creer que su esposo no volverá a casa. Carolina Margarita Calle Cuenca, viuda de Carlos Enrique Flores Revollar (32), el hombre que murió tras la explosión en Villa María del Triunfo, ya le ha comunicado a sus cuatro hijos de 12, 8, 5 y 3 años lo ocurrido con su padre.

Se enteró de la muerte de su pareja a través de un amigo. Hasta ayer, ninguna autoridad se había acercado. Comenta que solo una asistenta social de GESA, empresa en la que trabajaba su esposo, se comunicó para ver cómo se encontraba ella y sus hijos.

“Cuando llegué a casa todo el mundo me decía que él había fallecido y otros que no, que estaba bien. No sabía qué creer. Hasta el día de hoy creo que él está vivo, que está dentro esperándome que lo recoja porque no asimilo que está muerto”, dijo en declaraciones para Perú21.

En redes sociales, Flores Revollar mostraba una vida familiar junto a sus cuatro pequeños y su pareja. En su cuenta de Facebook todavía se aprecian algunas fotografías que muestran los distintos viajes familiares que realizaba.

Su perfil en esta red social también registra que trabajó en Grifos Espinoza, Telesto Developmeny, GESA y que ofreció servicio de bartender a domicilio.





