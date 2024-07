El paso de los años es implacable, y para algunas figuras del espectáculo aceptarlo es imposible. María Conchita Alonso cumplió el 29 de junio 67 años y lo celebró con un tratamiento que ha rejuvenecido su rostro. Pero el camino no ha sido sencillo en los últimos tiempos debido a que diversas cirugías le borraron su natural belleza.

En esta ocasión, la actriz y cantante -nacida en Cuba, de origen venezolano y que tiene nacionalidad estadounidense-, utilizó su cuenta de Instagram para mostrarse al natural en una sesión estética que, de acuerdo con sus propias palabras, le ha permitido tener un rostro renovado.

A unos seis meses de quitarse los biopolímeros en su cuerpo, María Conchita Alonso está enfocada en mejorar su imagen y se sometió a la mesoterapia facial en México.

El cirujano Giovanni Betti es el responsable de este proceso que la artista recomienda.

Alonso comentó que la gente constantemente le dice que no se inyecte la cara por lo que ella aseguró que la mesoterapia es un tratamiento refrescante para la piel, muy distinto a las intervenciones que había tenido en el pasado y que generaron una ola de comentarios negativos.

María Conchita Alonso abusó del bótox y de las cirugías.

La mesoterapia es un tratamiento francés que tiene 59 vitaminas y oligoelementos esenciales para la piel además de aminoácidos que la nutren, hidratan y disminuyen las arrugas porque le da brillo, lozanía y tersura.

“Cuando estuve en Los Ángeles la primera vez que me lo hice la gente pensó que yo me había hecho cirugía o algo [preguntaban] qué te inyectaste, qué te inyectaste y yo que no, no me hicieron nada... me hicieron la mesoterapia, mantenimiento”, sostuvo la exreina de belleza.

La actriz venezolana -que debutó en la música en la década del 80-se hizo adicta a las cirugías plásticas y al bótox. Pero fue el uso de biopolímeros su peor pesadilla. “Luego de la primera intervención dije: ‘Si necesito otra más, prefiero morirme’, así de invasiva y fuerte fue. Gracias a Dios, me sacaron el 90% y, con el resto, ya no hay problema”, reveló a inicios de este año.

María Conchita Alonso, intérprete de ‘Noche de copas’ admitió en entrevista con el mexicano Gustavo Adolfo Infante que fue “adicta a los hombres” y que llegaron a gustarle “todos” y “de todo tipo”.

La actriz de televisión, teatro y cine -también defensora de la comunidad LGTB- admitió que no sabía cuántos hombres había tenido en su vida y aseguró que jamás se había acostado con alguien a cambio de un beneficio. El amor de su vida fue un tipo que estaba casado y que no pudo dejar a su pareja porque esta se embarazó: “Yo no quiero que me pase a mí, por eso no lo he vuelto a hacer (en referencia a estar con un hombre casado). Fue muy fuerte lo que pasó. Era muy famoso”.

“Yo he hecho lo que me ha dado la gana en la vida”, sentenció la mujer que llegó a ser un sex symbol durante su juventud. En la conversación con el mexicano contó que había tenido cinco compromisos, entre ellos un romance con un peruano. Aunque nunca llegó al altar, cree que fue porque no llegó la persona adecuada: “Está por allí...”.

“Mi vida nunca la he planificado, pasó lo que tuvo que pasar”, afirmó la también compositora al tiempo de revelar que fue infiel dos veces.

“Necesitamos buena música, que nos haga soñar”, comentó la artista que llegó a brillar en Broadway y que hoy es muy activa en sus redes sociales.

“Yo trato de vivir el presente porque es la única forma de ser feliz. Pero cómo me cuesta...”, dijo.

María Conchita -que se declara mamá de sus mascotas- relató en la entrevista que siempre se le han acercado hombres más jóvenes: “No quiero más muchachitos”.

Su debut protagónico en Hollywood fue junto a Robin Williams, en la película del director Paul Mazursky, ‘Un ruso en Nueva York’ (1984) y apareció en series de televisión como ‘La isla de la fantasía’. Ha trabajado con Michael Keaton, Nick Nolte, Arnold Schwarzenegger, Sean Penn y Robert Duval.

Como cantante debutó en1984.

La intérprete de ‘Acaríciame’, según relató, comenzó a presentar un fuerte dolor en los glúteos (donde se inyectó los biopolímeros) y, sobre todo, en las articulaciones.

Alonso es una férrea opositora al régimen castrista de Cuba, y severa crítica del dictador Nicolás Maduro.

Hoy, María Conchita, goza de buena salud y sigue apostando por la belleza, y fundamentalmente con causas como la democracia, la igualdad y el respeto a los animales.

