En la tarde del domingo, la familia de Yola Polastri confirmó su fallecimiento tras haber sufrido un accidente cerebrovascular el pasado 16 de marzo, lo que la llevó estar internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una conocida clínica de Miraflores. El domingo, finalmente, sufrió un infarto.

La animadora infantil dejó una marca imborrable en varias generaciones con sus éxitos musicales como ‘La feria de Cepillín’ , ‘La gallina turuleca’, ‘Mi ranchito’, ‘El telefonito’, ‘La banda de Hola Yola’, ‘La chica de la tele’, ‘El eco’ y ‘Mi merenguito’. Estas canciones no solo eran las más solicitadas en las fiestas infantiles, sino que también se convirtieron en parte del repertorio de muchas infancias.

En este contexto, la actriz Regina Alcóver recordó su relación profesional con Polastri, revelando que había compuesto varias de sus canciones más emblemáticas.

“La gente no me reconoce como autora y compositora. Yo le hice casi todas las canciones a Yola. ‘La marcha de la escoba’ es mía, esa canción la hice en los ochenta. Una mañana, Yola me pedía que le hiciera una canción para esa misma tarde, parecía una fábrica”, señaló Alcóver a RPP.

Asimismo, con la voz quebrada y al bordo de las lágrimas, la mamá de Gianmarco compartió su profundo pesar por la pérdida de presentadora: “Fue una criatura maravillosa que recuerdo con gran cariño”.

Además, destacó el profesionalismo y la humildad de Yola Polastri: “Es una tristeza muy grande. Hay momentos preciosos para recordar y la llevaré siempre en mi corazón”.

En un emotivo cierre, Alcóver expresó su amor y admiración por la fallecida animadora: “Te quiero Yola”, resaltando el gran amor que Polastri tenía por su trabajo y la huella indeleble que dejó en la cultura infantil del país.

La actriz compartió también un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, recordando los momentos compartidos y la invaluable contribución de Polastri al entretenimiento y la cultura del país.

“Yola querida... Muchos años de nuestra vida y compartiendo horas de grabaciones y buenos recuerdos contigo y tu buen trabajo en cada una de las cosas que hiciste!!!. GRACIAS por tu impecable labor con los niños y familias del Perú!. Te quedas en el corazón de todos los que respetamos tu preciosa carrera!!. Abrazo al cielo 🙏🏻 y abrazo a toda su familia🙏🏻”, se lee en la publicación.





Restos de la animadora infantil serán velados en el Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura, a través de sus redes sociales, ha comunicado que hoy se realizará el velatorio de los restos de Yola Polastri, icónica figura de la televisión peruana. La ceremonia se realizará en el foyer Los Incas del Ministerio de Cultura, ubicado en San Borja, desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

El ingreso al velatorio se realizará por orden de llegada, y se permitirá el acceso hasta agotar el aforo permitido. La despedida de Polastri, conocida por su trabajo en programas infantiles y su contribución al entretenimiento y la cultura del país, ha conmovido a muchas generaciones de peruanos que crecieron con su carisma y talento.

Se velarán los restos de Yola en el Ministerio de Cultura. (Foto: Twitter)





