En medio de la reciente separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ha cobrado relevancia un video compartido por Samadhi Zendejas, en el que la actriz mostró el proceso de grabación de una escena de boda junto al actor cubano. Esta escena forma parte de la telenovela ‘Vuelve a mí'.

A través de sus redes sociales, Zendejas compartió un video en el que muestra los preparativos para la boda ficticia junto a Levy. En su relato, la actriz expresó su emoción: “Hola, bienvenidos al día más importante de toda la serie y de mi vida. De verdad estoy muy nerviosa, como si fuera una novia de verdad. Me siento la novia, estoy viviendo lo que vive una novia, me siento una novia de verdad”.

Samadhi añadió que siempre había soñado con ese momento: “Acompáñame a mi boda. Siempre soñé con este día, mi boda, y fue muy linda (aunque sea de mentira)”, escribió en la descripción de las imágenes publicadas en febrero.

El video muestra a William Levy esperando ansioso en una sala a la llegada de Zendejas, quien luce un vestido de novia. Al salir, el actor le dice “Me encantó” y le envía un beso.

Sin embargo, algunos usuarios criticaron la publicación, acusando a Zendejas de haber contribuido al fin de la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Los comentarios negativos giraron en torno a la cercanía entre los actores durante la grabación de la serie y la forma en que la publicación de Zendejas pudo afectar a la pareja.





Tras la polémica con William Levy, Samadhi Zendejas reaparece en sus redes sociales

La reciente separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, anunciada por la actriz mexicana después de 20 años de relación, ha dado lugar a especulaciones sobre la posible implicación de Samadhi Zendejas como la supuesta tercera en discordia. En este contexto, Zendejas ha vuelto a aparecer en sus redes sociales con una nueva publicación que ha generado debate y críticas.

En un sensual video compartido en sus redes sociales, la actriz estadounidense de ascendencia mexicana posa frente a la cámara mostrando su outfit, que incluye unas botas negras de cuello alto y un vestido tejido blanco. El clip está musicalizado con la canción I like the way you kiss me de Artemas, lo que algunos seguidores interpretaron como una indirecta hacia William Levy.

Aunque Zendejas no añadió ningún comentario a la publicación, su contenido provocó una serie de opiniones divididas entre sus seguidores. Algunos interpretaron el video como una provocación hacia Levy, especialmente porque fue publicado dos días después del anuncio de ruptura de Gutiérrez en la revista Hola! USA.

Los comentarios en la publicación reflejan el impacto que esta ha tenido en el público, con mensajes como: “A las mujeres que apoyan a Samadhi, seguro son amigas de las amantes de sus esposos o son una Samadhi más en la vida de alguien”, “Te me caíste del pedestal” y “Otra más al club de Clara Chía”.





