El actor William Levy siempre se ha visto involucrado en rumores de infidelidad durante su relación de 20 años con Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos. El cubano ha sido involucrado hasta en cinco ocasiones con sus compañeras de actuación, siendo la última, Samadhi Zendejas, la actriz mexicana con la que protagoniza ‘Vuelve a mí'.

Las especulaciones de un amorío entre los actores iniciaron junto con las grabaciones de la producción que protagonizan juntos. Culminada la novela, todavía se les ha seguido viendo juntos pese a que el anuncio de la separación del cubano con la actriz acaba de anunciarse hace solo unos días.

TVNotas es el último medio de espectáculos que ha logrado fotografiarlos juntos. La periodista Mandy Fridmann también ha salido a confirmar una relación entre Levy y Zendejas: “personas que forman parte del círculo cercano a la actriz mexicana aseguran que están comenzando una relación”, dijo.

“Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con ‘título’ de algo”, añadió la presentadora del portal Las Top News.

Otro detalle que confirmaría una cercanía entre ambos, son las continuas publicaciones de la actriz. En ellas se aprecia la química existente entre ellos.

William Levy habría engañado por quinta vez a Elizabeth Gutiérrez con Samadhi Zendejas

Aunque allegados a la mexicana han salido a asegurar que los actores ya no se frecuentan tras culminarse la novela, hace unos días, fue la misma Samadhi Zendejas, quien subió un video en un auto junto a William Levy, generando que los comentarios sobre una presunta relación nuevamente empiecen y con más fuerza.

Tras esta publicación, Elizabeth Gutiérrez compartió una fotografía en la que se lee: “Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue. Si ‘alguien’ puede tenerlo, yo no lo quiero”, escribió.

Esto no sería una nueva actitud en el actor, quien en el pasado ya ha sido relacionado con colegas: Maite Perroni, Alicia Sanz, Ximena Navarrete y Jacqueline Bracamontes.

