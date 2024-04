Tras el anuncio de su divorcio con el actor William Levy, Elizabeth Gutiérrez salió a dar declaraciones por primera vez sobre su cómo vivió su relación con el también actor. Con lágrimas en los ojos, la actriz reveló detalles de su largo romance en exclusiva para la revista Hola USA.

La pareja de actores, que tiene un hijo de 18 años y una pequeña de 14 años, le han puesto punto final a una relación que siempre estuvo en el ojo de la tormenta por las supuestas infidelidades del galán cubano.

Luego de confirmarse la separación, People en Español reveló los episodios violentos que la pareja vivió el pasado 1 de marzo, 29 de enero de este año y el 28 de octubre del 2023 en la casa de la familia. Los hechos fueron registrados como altercados domésticos en los informes policiales de EE.UU.

El incidente más reciente se registró el pasado 2 de marzo. De acuerdo al informe del agente que acudió al hogar de la pareja, Gutiérrez fue quien llamó a la policía. Ella explicó que ya estaba separada y que sin avisar había regresado con su hija Kailey a la casa que compartía con el actor. La menor entró en su anterior hogar con sus primas y desde el interior llamó a su madre para informarle que había ocurrido un “altercado”.

Según contó Kailey a las autoridades, el incidente que le mencionó a la actriz se produjo cuando entró con sus primas a buscar ropa suya y “escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal (donde se encontraba su padre)”. El ruido hizo que Levy saliera de la habitación y “empujara” a su hija para evitar que entrara.

Los actores comparten dos hijos.

Al hablar con el agente policial, el actor de 43 años señaló que se encontraba en el dormitorio cuando escuchó que su hija gritaba “¿dónde está la p..a?”. Levy negó que estuviera con alguien y le dio un tour de la casa al agente para demostrarle que la voz que había escuchado su hija era de la señora que trabajaba en su hogar.

Levy recalcó que no hubo ningún tipo de violencia durante el incidente: “Después de un mes y medio (de haberse ido de la casa), Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro”, declaró a People en Español.

“Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”, agregó.

Otro informe data del 29 de enero. El agente policial a cargo narró que al llegar a la casa cerca de las 3 a.m., encontró a Gutiérrez llorando. La actriz le contó que estaba durmiendo en el sofá con su hija cuando Levy llegó a la residencia y empezó a gritar que era una “jo..da p..a” y le pidió que se fuera de la casa entre gritos. Gutiérrez aseguró que el actor se puso una pistola en la cintura mientras la acusaba de serle infiel con un hombre.

La última infidelidad que habría cometido William Levy sería con su compañera de set en 'Vuelve a mí', 'Samadhi Zendejas. (Foto: Samadhi Zendejas / Instagram)

El actor se habría ido a beber a casa de un amigo y cuando está bajo los efectos del alcohol, cree que Elizabeth Gutiérrez le es infiel, lo cual ella lo calificó como “alucinaciones”. No descartó que el protagonista de ‘Cuidado con el ángel’ consumiera drogas.

Sobre esta acusación, el cubano señaló que estaba en casa de un amigo cuando vio por el sistema de videovigilancia de la casa que había un hombre en el clóset del dormitorio de su pareja . Esa fue la razón por la que regresó a la residencia y le dijo a la actriz que debía irse porque no aceptaba que se acostara con otro en su casa cuando estaban sus hijos. Sobre el arma, mencionó que la tomó para defenderse del supuesto amante.

“Se investigó el caso y me entrevistaron, entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie”, explicó. “Los policías vieron que no estaba tomado, y se hizo la investigación que se hizo”, sostuvo en conversación con People en Español.

El primero de los hechos ocurrió el 28 de octubre del año pasado. Agentes policiales acudieron a la vivienda de la pareja. Al conversar con ellos, el modelo explicó que había salido con la madre de sus hijos y con amigos y que al llegar a la casa, discutieron porque Gutiérrez le reclamó por beber mucho esa noche.

La actriz también declaró y dijo que cuando su pareja bebía, se enfadaba y le decía groserías. Ambos estuvieron de acuerdo en que durante la discusión se agredieron verbalmente.

La pareja se ha separado luego de 20 años juntos y dos hijos de por medio. Todo apunta a que la ruptura se dio tras una nueva infidelidad por parte del actor cubano con la actriz mexicana Samadhi Zendejas.

