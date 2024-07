El actor Eric Dane, conocido por su papel como el Dr. Mark Sloan en la exitosa serie ‘Grey’s Anatomy’, compartió detalles sobre su polémica salida del programa tras participar durante seis temporadas, desde 2006 hasta 2012.

En una entrevista en el podcast ‘Armchair Expert’ de Dax Shepard, publicada este viernes, Dane habló abiertamente sobre su experiencia en la serie.

“No me fui, sino que creo que me dejaron ir”, reiteró Dane durante la conversación. Shepard le preguntó si sus problemas de adicción al alcohol y las drogas influyeron en su salida de la serie.

Dane admitió: “Yo estaba luchando. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó”. Sin embargo, el actor señaló que el verdadero motivo de su salida fue de índole financiera.

“Estaba empezando a convertirme, como la mayoría de estos actores que han pasado mucho tiempo en el programa, en algo muy caro para la cadena”, aseguró Dane. “La cadena sabe que el programa va a hacer lo que va a hacer, independientemente de quién lo mantenga; mientras tengan su Grey, estarán bien”.

Dane también reflexionó sobre cómo había cambiado desde que fue contratado seis años antes, entendiendo así los motivos por los cuales los productores decidieron prescindir de él. A pesar de su salida, el actor elogió a la creadora del programa, Shonda Rhimes, describiéndola como “realmente genial” durante toda la experiencia compartida en ese periodo.

“Ella nos protegió ferozmente. Ella nos protegió públicamente, nos protegió en privado... Amo a Shonda Rhimes y ella me protegió, pero probablemente me despidieron”, concluyó Dane.





Sobre su lucha contra la adicción

Durante la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood en 2007, Eric Dane, conocido por su papel como el Dr. Mark Sloan en “Grey’s Anatomy,” recayó en su adicción después de haber estado sobrio durante “tres o cuatro años.” En una reciente entrevista, el actor confesó que durante los ocho años que estuvo en la serie, pasó más tiempo luchando contra su adicción que sobrio.

“Si tomas los ocho años completos que estuve en ‘Grey’s Anatomy’, estuve más tiempo mal que sobrio,” dijo Dane, reflejando la dura realidad de su batalla personal. La repentina fama que llegó con su papel en la exitosa serie también tuvo un profundo efecto en su vida. “Era abrumador, y creo que solo quería fingir que no lo era y que me sentía cómodo con ello”, afirmó, subrayando el desafío de manejar la presión y las expectativas que vinieron con la fama.

La salida de Dane de “Grey’s Anatomy” ocurrió después del final de la octava temporada, cuando su personaje sufrió un accidente aéreo. En un comunicado a TVLine, Dane expresó su gratitud hacia todos los involucrados en la serie: “Estoy extremadamente agradecido con todos”, dijo, confirmando su partida.









