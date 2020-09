Luego que el programa ’Magaly TV, la firme’ presentara un informe donde señalaban una presunta intervención quirúrgica en el rostro de Alondra García Miró, la actriz y modelo salió al frente para responder fuerte y claro.

A través de sus stories de Instagram, Alondra García respondió a lo sucedido y dijo que no se ha sometido a ninguna cirugía estética. Según dijo, ella utiliza filtros de Instagram y nunca se ha “tocado la cara”.

“No sé qué está pasando en las redes que me están escribiendo: ¿Qué te has hecho en la cara? Me he levantado hinchada en la mañana y es porque era demasiado temprano y me había ido a dormir tarde. Y que uso un filtro, no significa que me haya hecho algo en la cara, nunca me he tocado la cara ni mucho menos”, manifestó.

“Y que comparen una foto cuando tenía 19 con una de ahora, que tengo 28, obviamente he cambiado, mis facciones han cambiado, pero no significa que me he operado o que me he jalado el ojo”, añadió Alondra García Miró.

Finalmente, la actriz y modelo peruana señaló que no se ha operado los ojos ni la nariz, por lo que sus fans pueden estar tranquilos.

“Con respecto a mi nariz, nunca me he operado la cara, mi nariz es la misma de siempre. Por favor, quédense tranquilos”, precisó la protagonista de “Te volveré a encontrar” a través de sus stories de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona presenta a su nueva pareja

Karla Tarazona presenta a su nueva pareja