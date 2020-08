La protagonista de ‘Te volveré a encontrar’, Alondra García Miró conmovió a sus seguidores al publicar una tierna de fotografía de su niñez en sus redes sociales.

La modelo aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo importante que fue esta etapa de su vida. Y lo que significa para ella su familia y amigos.

Alondra García Miró despejó uno de los rumores que circulaba con fuerza en estos días. En una entrevista para En boca de todos, la modelo descartó que se encuentre en la dulce espera. “De repente me he pasado de postres en la cuarentena, me han visto con pancita”, comentó.

“¿Y qué le diría a esta niña inquieta, siempre alegre y despreocupada? Que el camino no siempre será fácil pero que la vida te da la oportunidad de sacar lo mejor de uno mismo. Que a veces se gana y cuando no, se aprende. Que la familia es un regalo de Dios y que los amigos son la familia que uno escoge. Que los sueños pueden hacerse realidad cuando trabajamos por ellos. Que todo lo que haga, lo haga con pasión, vibrando siempre en amor y gratitud”, señaló Alondra García Miró en su red social.

Alondra García Miró pasa por un buen momento en su carrera actoral debido a que la novela ‘Te volveré a encontrar’, que protagoniza junto a Pablo Heredia, tiene altos niveles de audiencia por América Televisión. Además, en su vida sentimental ya tiene planes para casarse con su actual pareja, el futbolista, Paolo Guerrero.

