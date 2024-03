La actriz y modelo peruana Alondra García Miró fue la invitada de honor en el programa de Milagros Leiva, ‘Vida y Milagros’, donde abordó abiertamente diversos aspectos de su vida personal, incluida su relación con el empresario Francisco Alister Moreno, y sus anhelos de convertirse en madre.

La entrevista fue conducida por Milagros Leiva, quien no dudó en abordar temas personales con la reconocida modelo. García Miró, al ser consultada sobre su deseo de ser madre, expresó con sinceridad: “Quiero ser madre. ¿Siento el reloj biológico? Sí. Quiero ser madre sí, pero ahorita, en este momento, no lo tengo planeado, pero me gustaría congelar óvulos como te conté y bueno, no sé. Creo que todo va a llegar en el momento que tenga que llegar si Dios así lo quiere y lo permite”.

La influencer también reveló haber conversado sobre este tema con su actual pareja, el economista Francisco Alister Moreno, quien no tiene vinculaciones con el mundo del espectáculo. Alondra compartió: “Pero yo siento que nos conocemos de años y vidas. Como si fuese de otras vidas. Hemos conversado de los hijos, pero él es super ajeno a lo que yo me dedico. Él es empresario nato y puro”.





Alondra García Miró se refirió sobre Paolo Guerrero

Tras ser consultada sobre el fin de su relación con el reconocido delantero, la influencer optó por no entrar en detalles, pero admitió que fue un proceso difícil: “No quiero profundizar mucho en el tema, siempre me he mantenido al margen (...) al final es mi pasado que está ahí, pero ya no quiero traer eso al presente. En general, siempre terminar una relación es complicado, es una etapa, un proceso”.

La influencer recordó que se mudó a Brasil a los 23 años para vivir con Paolo Guerrero: “Mudarse a otro país no es tan fácil, estás lejos de tu familia, de tus amigos. Siempre he sido bien independiente, entonces con todo lo nuevo siempre estoy con los ojitos abiertos como para ir explorando en la vida”.

Milagros Leiva abordó el tema del anillo de compromiso que recibió Alondra de Paolo Guerrero y le preguntó si realmente pensaba casarse con el futbolista. La modelo prefirió no ahondar en el tema por “tranquilidad”. “Yo estoy en una etapa de mi vida en la que estoy superfeliz, contenta, enamorada, bien, me siento muy bien y ya ese tema es realmente que quiero dejarlo atrás y todo bien. Lo mejor para todo el mundo, y de corazón, para todo el mundo”, concluyó García Miró.





Alondra García Miró se quiebra al hablar sobre la muerte de su madre

Alondra García Miró compartió con sinceridad los momentos difíciles que atravesó tras la pérdida de su madre, Maricarmen Santillana. La modelo peruana describió cómo la figura de su madre se manifestó en sus sueños poco después de su fallecimiento, marcando profundamente su proceso de luto.

Asimismo, relató que, tras la repentina partida de su madre en 2010, optó por pasar la primera noche en la casa de su tía. En ese espacio íntimo, se entregó al llanto desconsolado, cuestionándose la abrupta despedida de la persona a la que más amaba en el mundo.

“Me voy a dormir a la casa de la hermana de mi mamá, y yo no paraba de llorar. Estaba solita en el cuarto y decía: ‘¿Cómo me has dejado sola, por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué voy a hacer yo sin ti ahora? No voy a poder’”, expresó la exchica reality.

Alondra rememoró que, agotada tras llorar durante horas, finalmente se quedó dormida y experimentó un encuentro extraordinario con su madre fallecida en sus sueños. “Mi mamá se presenta en mi sueño esa noche. Me dice: ‘Mi amor, eres la niña de mis ojos, tú sabes que jamás te hubiera dejado. No me di cuenta, me quedé dormida’”, compartió.

La expareja de Paolo Guerrero destacó que este mensaje de consuelo la ayudó a encontrar paz. “Te juro que en ese momento, a pesar del dolor y todo, tuve una respuesta de ella, diciéndome que no estaría sola, que no se dio cuenta, y que la perdone. ‘Me quedé dormida, mi amor, pero yo siempre estaré contigo, tranquila’”, expresó Alondra García Miró al borde de las lágrimas.





