El amor le sonríe. Alondra García Miró ha vuelto a creer completamente en el amor y ya no teme mostrarse muy enamorada de Francisco Alister Moreno, un empresario de 40 años de origen español, con quien inició un romance a solo meses de haber terminado con Paolo Guerrero.

La exchica reality fue consultada por su reciente viaje al Cusco en el que habría gastado más de 16 mil dólares durante su estancia. “Fue hermoso, tenemos un país maravilloso. He ido otras veces, pero cada vez que regreso me vuelvo a enamorar como si fuese la primera vez. A él le encantó”, declaró la modelo para la periodista de ‘América Hoy’.

Aunque evitó hablar sobre la relación a distancia que lleva con Alister Moreno, sí recalcó que se encuentra muy feliz y tranquila: “La pasamos súper lindo, me siento súper orgullosa de ser peruana, tenemos un país maravilloso. (Sobre el amor a distancia) no voy a hablar tanto del tema porque quiero mantenerlo en privado, pero todo bien. Estoy contenta, contenta de corazón”, dijo.

“Estoy contenta, con el corazón súper contento, estoy pasando por una linda etapa de mi vida. Me siento completa, en general, feliz. Hay cosas que no tengo que esconder, no es un secreto, pero sí respeto la privacidad de mi pareja y eso me da tranquilidad. No soy una chica que está acostumbrada a hablar de sus temas privados, por eso prefiero mantenerlo allí, me da paz”, añadió.

También le preguntaron si pensaba casarse con el empresario y lejos de descartarlo, la modelo se mostró muy interesa en llegar al altar: “Me hace ilusión el matrimonio, en ese sentido soy bien tradicional. Creo que hoy en día la convivencia es un súper compromiso, es como el sello del amor. He crecido así, mis papás son casados, creo en el matrimonio y en el amor”, aseveró la popular ‘Ojiverde’.

¿Quién es la actual pareja de Alondra García Miró?

Se trata de Francisco Alister Moreno, expresidente del banco Santander en Nueva York, Estados Unidos. El economista español de 40 años de edad es considerado un exitoso empresario y es que goza de un millonario patrimonio.

Según el programa de espectáculos, Alister es CEO y fundador de la plataforma Clikalia, un sitio web para vender y alquilar inmuebles en España y otros países. Se estima que en el 2021, la empresa del economista movió más de 460 millones de euros.

La exchica reality fue ‘ampayada’ por primera vez con el empresario en diciembre del 2022, sin embargo, ninguno ha querido oficializar un romance hasta el momento.

Francisco Alister Moreno

