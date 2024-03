El actor mexicano Eduardo Yáñez compartió dos fotos en ropa interior para responder a las críticas que recibió sobre su físico. Según el protagonista de ‘Golpe de suerte’, algunos detractores cuestionaron la parte inferior de su cuerpo.

En la imagen que se aprecia en su cuenta de Instagram, se ve al actor lucir sonriente y solo vestido con una ropa interior de color negro. Tras la ola de comentarios que escribieron en la publicación, Yañez ofreció una entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, en la que habló sobre la razón de esta publicación.

“Yo estaba nadando, me invitaron a nadar a una piscina y hace dos años que no tocaba el agua, estaba disfrutando mucho de esa natación, de ese momento de ejercicio, y me tomaron una foto y yo la subí, y entonces empezaron, la gente que me quiere pues ‘muy bien’, y no hubo los haters, ya sabes, uno que otro que dijo que ‘tenía patas de pollo’, entonces me enchilé”, comentó el excompañero de actuación de Angélica Rivera.

“Al siguiente día estaba yo terminando de entrenar, me iba a bañar y me vi en calzones y dije ‘yo no tengo patas de pollo’, me tomé la foto, la subí y dije, ‘ahí les va sus patas de pollo’, y bueno, parece que tuvo mucho éxito”, agregó el actor de 63 años.

Finalizó agradeciendo los comentarios positivos en su foto. Además, aseguró que no le duelen las críticas por su aspecto.

