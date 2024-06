Su carácter irascible lo sigue metiendo en problemas. El actor mexicano Eduardo Yáñez volvió a enfrentarse a la prensa de la peor manera. Esta vez, le arrebató el celular a una periodista identificada como Patricia Cuevas que solo intentaba entrevistarlo.

Todo ocurrió cuando el protagonista de la telenovela Destilando amor asistió a los premios ‘grandeza hispana’ donde iba a recibir un reconocimiento. La reportera le preguntó sobre su situación religiosa debido a que el famoso fue visto en una templo. Yáñez se irritó. Perdió el control.

“No digas tonterías; es lo único que te puedo decir. ¿Por qué fui a una misa tengo que ser cristiano?”, advirtió Yáñez. Y agregó: “Pero no preguntes cosas que sabes la respuesta”.

“¿Quién dijo eso? ¿Qué no quiero a la prensa? ¿Por qué sigues tú con eso?”, vociferó, para luego arrebatar el teléfono a la reportero, a quien le dijo: “Luego te lo doy, luego te lo doy”.

La periodista afectada contó su versión de los hechos. “En cuando me vio y dijo ‘ah’ porque ya una vez lo había entrevistado, le hice una pregunta de la que no me acuerdo y también se había molestado. Entonces, me vio y como que se puso a la defensiva. Le dije ‘felicidades’. ¿Es verdad que te entregaste al cristianismo? Y se puso como loco”.

Eso no fue todo. “En la alfombra no quería pasar. Y le dije ‘¿por qué no quieres a la prensa Lalo?’. Volteó, me rompió el [soporte del] selfie, me quitó mi celular y no me lo quiso regresar”, detalló.

La reportera del programa digital En Shock advirtió que iniciaría un proceso legal: “Está apoderado de mi celular, es mi herramienta de trabajo. Si lo voy a denunciar”, reveló, tras agregar que nunca fue grosera, y que cuando Yáñez se lanzó contra ella sintió miedo.

La Policía llegó al lugar para buscar al actor.

Yáñez aseguró que ya hizo la entrega del teléfono a Patricia Cuevas. “[Los medios de comunicación están] haciendo demasiado de algo que no pasó”, manifestó al diario Milenio.

“Nos empezaron a empujar hacia adentro, ella me venía picando con el teléfono, agarré el teléfono, se rompió su palito [seflie stick] yo seguí mi camino, ya se lo mandé a dejar afuera, se lo mande con mi asistente”, contó.

En 2017, el galán de telenovelas perdió la calma y golpeó a un periodista de la cadena Univision en plena entrevista después de una intensa discusión en la alfombra roja.

