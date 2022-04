¿Qué pasó con Eduardo Yáñez? El famoso actor mexicano ha revelado detalles desconocidos sobre su biografía, sorprendiendo al público en una reciente entrevista. El galán de “Destilando amor”, “Dulce desafío” y “Corazón guerrero”, que protagoniza Alejandra Espinoza, ha manifestado pasajes inéditos sobre sus primeros años y los trabajos que debía hacer cuando era un niño.

La celebridad de México ha tenido una carrera prolífica en el mundo de las telenovelas. Empezó en 1981 con “El hogar que yo robé” y, desde entonces, ha tenido una activa carrera en la televisión.

De esta manera, ha formado parte de “Corazón salvaje”, “La Reina del Sur”, “Amores verdaderos”, entre otras populares historias. También ha sido parte de polémicos momentos, como cuando golpeó a un reportero en un evento público.

Con sus errores y aciertos, Yáñez se ha ganado un lugar dentro de los hogares por sus constantes papeles en las novelas. Y ahora forma parte del elenco de “Corazón guerrero”, la nueva apuesta televisiva de Televisa. En ese marco, contó momentos cruciales en sus primeros años de vida.

¿EDUARDO YÁÑEZ CRECIÓ EN UNA CÁRCEL?

El actor mexicano Eduardo Yáñez contó que, cuando era niño, creció en los pasillos de Lecumberri, en Ciudad de México, un centro penitenciario que ya no existe. Contó que iba hacia dicho local porque su madre trabajaba como celadora. Entonces, pasó varios días dentro de la penitenciaria y recibió consejos de los reos.

“A mi edad, todo el mundo me quería cargar, jugaban conmigo. Me daban buenas lecciones de vida, me platicaban de sus vidas y lo que debía o no hacer. Fui aprendiendo mucho de la vida y a defenderme de ella”, comentó en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Además, en la mencionada entrevista con Gustavo Adolfo Infante, agregó que debió vender gelatinas y lustrar zapatos en la calle para sobrevivir y ayudar a la alicaída economía de su familia. Todo esto lo habría marcado para afrontar la vida de otra manera.

LOS PROBLEMAS DE EDUARDO YÁÑEZ

Por otro lado, hace tres años, en 2017, el actor mexicano Eduardo Yáñez admitió que “tiene un problema que precisa de ayuda profesional”. Esto días después de golpear en la cabeza a un reportero de Univisión que le preguntó sobre la relación con su hijo. Las imágenes están alojadas en la cuenta de YouTube del referido medio de comunicación.

“Ahora tengo que irme por un tiempo, irme a mi país, con la gente que me quiere y me conoce bien y reflexionar sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y empezar de nuevo, ¿no? Porque soy un ser humano, cometo errores y soy hijo de Dios”, manifestó.

En una extensa entrevista con “El gordo y la flaca”, Eduardo Yáñez explicó que durante aquella alfombra roja no tuvo problemas con ningún periodista porque todos aceptaron no indagar en su vida íntima, salvo con el que finalmente agredió.

“Llegué a ese evento invitado para promocionar algo. Pasé ante todos los demás reporteros, se me preguntó sobre el evento y sobre mi hijo pero dije que no hablaría del tema. Todos entendieron y nadie insistió. Pero Paco, que tiene una simpatía con mi hijo, me imagino tomó el tema como suyo y por eso fue tan insistente”, añadió en el clip de YouTube de Univisión.

LA VEZ EN QUE EDUARDO YÁNEZ AGREDIÓ A UN REPORTERO

Además, en octubre de 2017, Eduardo Yáñez se vio envuelto en un escándalo tras propinarle una cachetada a un reportero de la cadena Univisión, identificado como Paco Fuentes.

El actor perdió los papeles durante una alfombra roja que se realizó en Los Ángeles, cuando el hombre de prensa le preguntó, en repetidas oportunidades, por la mala relación que tiene con su hijo.

Posteriormente, Yáñez le pidió disculpas al agraviado a través de su cuenta de Twitter, asegurando que su reacción “no fue la correcta” e indicando que su “vida personal no está a la venta”.

