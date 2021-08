Eduardo Yáñez es un reconocido actor mexicano que se ha hecho un nombre en el mundo del entretenimiento al haber participado en producciones para televisión y cine llegando a grabar películas estadounidenses como “Striptease”, donde compartió roles con Demi Moore. Si bien, su carrera lo ha llevado a ser considerado uno de los galanes de la pantalla chica, fuera de los estudios de grabación también tiene fama, pero de haber protagonizado diversas polémicas por su carácter y problemas con el alcohol.

A pesar de que muchos atribuyen ese temperamento a la dura infancia que tuvo por la carencia de un padre, lo cierto es que su progenitora María Eugenia Luévano, quien era celadora, trató de que no le falte nada, y aunque él tuvo una época en la que vendía golosinas o lustraba zapatos en la calle, ella hizo lo posible por ofrecerle lo mejor a su manera, pues al no alcanzarle dinero y no tener alguien con quién dejar a su hijo, en varias ocasiones durmieron en su centro de labores; es decir, en la cárcel.

Consciente de que su madre hizo todo por ofrecerle una mejor calidad de vida, él se siente muy agradecido. Lamentablemente cuando su carrera como histrión comenzó a despegar y las grabaciones eran en otras locaciones, tuvieron que distanciarse, pero él siempre estaba cuidándola, al punto de que la internó en un asilo, donde estaba acompañada y velaban por su integridad hasta el momento que dejó de existir, que fue el mismo día que Yáñez la visitó de sorpresa. A continuación, te contamos cómo fue ese momento.

Eduardo Yáñez contó que la última vez que vio a su madre, ella estaba lúcida y sus conversaciones eran muy coherentes (Foto: Yordi Rosado / Youtube)

SU MADRE MURIÓ POCO DESPUÉS DE LA VISITA DE EDUARDO YÁÑEZ

El actor contó que su madre estaba en un asilo en Cuernavacas, donde pasó sus últimos años. Dijo que la iba a visitar de manera constante, pero que una vez aprovechando una grabación que se dio en la zona, decidió caerle de sorpresa, sin imaginar que esa sería la última vez que la vería con vida.

“La pasamos de pelos. Nos pusimos a contar chistes de esos que ella me contaba muy inocentes de Pepito cuando yo era niño. Recordó su época de cuando andaba enamorada de John Travolta y toda la música de los Bee Gees, que se la puse en el teléfono. No era un día que me tocaba visitarla, pero estaba grabando en Cuernavaca y me pegué el brinco en el asilo, así empezó el desmadre y cotorreo por casi tres horas”, dio a conocer en una entrevista con Yordi Rosado.

Tras ello, recuerda que retornó a su casa y al poco rato lo llaman para comunicarle la noticia del fallecimiento de su progenitora de 83 años. “Me regresé a grabar, me fui a casa y a la media hora me anunciaron que había muerto”, manifestó.

Eduardo Yáñez contó que su muerte le afectó bastante, pero le tranquilizó que se hayan visto antes de que partiera y lamentó que no pudo disfrutar antes todos sus logros y éxitos con María Eugenia, quien presumía con sus amistades que él era su hijo.

“Me duele que no disfruté con ella mi carrera, de eso me culpo. Pero ese día, Dios quiso que yo la viera y ella me viera a mí, al final de cuentas, de tantos hijos, yo fui el último que la vio y el que quedaba también, y yo pude estar con ella. Al final de cuentas, me tocó a mí estar ese día y fue una gran suerte”, indicó.

Lo que más le sorprendió al actor fue que la última vez que vio a su madre, ella estaba lúcida, por lo que pudieron conversar y recordar muchas cosas. “Cuando más pasa el tiempo y no está esa persona, te das cuenta de que dabas por descontado la existencia de ese ser. Ahora que han pasado más meses entiendo que no está y me duele que no disfruté y ella no disfrutó conmigo mi carrera”.

La señora Maru, como la conocían, vivía en el asilo desde 2017, año en el que fue trasladada después de que el actor se enteró que las personas que había contratado para cuidarla la maltrataron, al punto que perdiera un brazo.