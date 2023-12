Los triunfos de Jonathan Maicelo como boxeador se han diluido. Poco queda del boxeador que traía triunfos al Perú y que quería ser un ejemplo para la juventud. Ahora se ha hecho tristemente célebre por la denuncia de agresión contra su expareja Samantha Batallanos. Esto luego de que la violentara física y psicológicamente hasta en cuatro ocasiones. Sin embargo, esto no es nuevo. Documentos a los que tuvo acceso Perú21 demuestran que Maicelo de 40 años ha protagonizado más de una vez episodios violentos.

Lesión dolosa

El 23 de septiembre de 2018 , el boxeador fue acusado de lesión dolosa (cualquier daño en el cuerpo o en la salud de la víctima) por agredir a un hombre de 53 años. Según se lee en el parte policial, Maicelo lo habría golpeado en el rostro y en la espalda cuando se encontraba en el frontis de su vivienda observando el pasacalle de un partido político. Además de violentarlo, lo habría amenazado y le había tirado un botella de agua.

El deportista protagonizó un episodio similar el pasado 12 de mayo de 2022 . El denunciante señaló que Maicelo agredió a uno de sus compañeros. En el documento también se lee que Jonathan habría golpeado el espejo lateral de la ventana de la puerta del vehículo del afectado así como el espejo retrovisor lateral del lado derecho.

Su compañero, quien habría sido violentado por la expareja de Samantha Batallanos, denunció que recibió dos puñetes mientras era también agredido por los amigos del empresario.

Entre los registros también figura una intervención policial en su contra dada durante la tarde del 19 de julio de 2017 . Según se narra, un hombre lo acusa de haber sido agredido por él con golpes de puño en la nuca, además de haber recibido amenazas e insultos en la calle Barranca cruce Gamarra, La Victoria.

La golpeó en cuatro ocasiones

La última denuncia que registra el peleador peruano es una que interpuso Samantha Batallanos, quien fue su pareja durante casi un año y quien ahora lo acusa de haberla maltratado física y psicológicamente hasta en cuatro ocasiones, siendo la más reciente una que ocurrió el pasado 7 de diciembre de 2023 .

“El 7 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi expareja Jonathan Maicelo y el mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia. No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor, comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión”, se lee en el comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

La exMiss Grand Perú reconoció que se encuentra atravesando un momento emocional difícil a raíz de las reiteradas agresiones que sufrió.

Samantha Batallanos en comisaría

Infracción de tránsito

Entre los archivos también se aprecia que el atleta cometió una infracción de tránsito. Maicelo fue interceptado la tarde del 10 de septiembre del 2015 . El interviniente que se encontraba patrullando a la altura de la avenida Angamos, Surquillo. En medio de sus funciones, interviene el vehículo que era conducido por el boxeador, quien no contaba con placa de rodaje y carecía de todo tipo de documento (SOAT), licencia de conducir y tarjeta de propiedad.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Milena Zárate habla de Jonathan Maicelo