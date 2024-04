El pasado lunes 29 de abril marcó el adiós de Cristian Rivero y Katia Palma al programa de competencia ‘Esto es Guerra’, donde ambos conductores compartieron roles durante tres meses. Sin embargo, la despedida de Rivero dejó una impresión especialmente emotiva, mostrándose visiblemente afectado y agradecido por su paso por el reality.

“Para mí fue un tremendo reto, un gran aprendizaje, me llevo unos gratos recuerdos. Gracias Renzo, gracias Johanna. (Voz entrecortada) Soy muy emotivo, gracias por su generosidad. Gracias, chicos. Me llevo un gran recuerdo, gracias Esto es Guerra por devolverme esas ganas de hacer televisión, de hacer un vivo. Ha sido tres meses increíbles y me los llevo en el corazón”, expresó Rivero en un tono emocionado durante su despedida.





Katia Palma y Cristian Rivero se despiden de Esto es Guerra

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien comentó sobre la breve participación de Cristian Rivero en el programa en su propio espacio televisivo. La conductora recordó la confesión de Rivero sobre sentirse incómodo durante su estancia en ‘Esto es Guerra’, incluso mencionó que se había intentado adaptar el formato para él sin éxito.

“Él que parecía una planta y una planta de plástico era Cristian Rivero, que se sentía como pez en el agua en Yo Soy y en los programas de Latina, pero en este formato estaba totalmente incómodo. Al punto que tenían que probar hacerle un remedo de reality como el que animaba en Latina para ver si sentía cómodo, pero no dio fuego”, comentó Medina en su programa.

La periodista expresó su sorpresa ante la despedida emotiva de Rivero, considerando que previamente había manifestado su incomodidad en el programa. “Lo que más me asombró es que Cristian Rivero casi llora, casi llora, cuando dijo públicamente que no se sentía cómodo haciendo ese programa”, agregó Medina.

Por otro lado, la ‘Urraca’ no perdió el tiempo y arremetió contra los conductores de ‘América Hoy’ tildándolos de hipócritas y resaltó que Rivero no está preparado para dichos formatos.

“Ni un año, nada, solo dos meses, creo, nada más. Lo que dura una golondrina en el verano, nada más. Fue una aparición y ya, no se sentía cómodo, no se veía cómodo. Uno transmite, uno no puede ser tan hipócrita. Las únicas hipócritas a las que se les debe dar un premio son las de América Hoy. Él dijo que no se sentía cómodo, sobre todo cuando hablaban de los romances y peleas. Él no se mezcla, la malentendida televisión blanca. Lógicamente que su salida era inminente, él no iba a durar en un formato así”, sentenció.

Magaly Medina critica a Cristian Rivero tras su salida de EEG





Magaly Medina halagó el trabajo de Katia Palma en EEG

En el contexto de la reciente despedida de Cristian Rivero y Katia Palma de ‘Esto es Guerra’, la presentadora de televisión Magaly Medina compartió su opinión sobre el desempeño de ambos conductores en el programa de competencia.

Medina resaltó la participación de Katia Palma junto a Johanna San Miguel, destacando su química y su habilidad para manejar el show. En contraste, expresó que la presencia de Cristian Rivero no fue tan sobresaliente como la de Palma, y recomendó que tanto Rivero como Renzo Schuller sean retirados de la conducción del programa.

“Katia Palma creo que tiene mayor química, son comediantes, tienen tabla y saben que se viene a hacer show. Más bien deberían dejarla y a Renzo Schuller deberían mandarlo de vacaciones junto con Cristian, porque es un mueble”, señaló la figura de ATV.

Medina enfatizó en la experiencia y el manejo del espectáculo que poseen Palma y San Miguel, sugiriendo que la continuidad del programa debería contar con su conducción como principal eje, mientras que los otros conductores podrían ser prescindibles en la dinámica del programa.





Medina alagó el trabajo de Katia Palma en Esto es Guerra. (Composición)





