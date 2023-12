Samantha Batallanos reapareció tras su denuncia de agresión a su expareja Jonathan Maicelo, quien la habría golpeado en el interior de un taxi. La modelo asegura que el boxeador le jaló el cabello y le dio un puñete en el ojo.

“Estoy actuando de manera legal, protegiéndome, no se por qué el está diciendo eso (que no sabe de la denuncia) (...) Yo voy a dar declaraciones pero todavía no porque no estoy bien psicológicamente ni físicamente”, declaró la exMiss Grand Perú cuando fue interceptada por el periodista de ‘América Hoy’.

Tras escuchar las palabras de Batallanos, Janet Barboza reveló que la pareja mantenía peleas cuando visitaban el set de ‘América Hoy’. Según la popular ‘Rulitos’, el deportista le quitaba el celular a la modelo y le hacía escenas de celos.

Samantha Batallanos se pronuncia tras denuncia de agresión a Jonathan Maicelo.

¿Cómo fue la agresión?

Samantha Batallanos denunció que su pareja Jonathan Maicelo la agredió física y verbalmente el último jueves.

“En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas”, se lee en el documento difundido con Trome.

La exreina de belleza afirmó que es la cuarta vez que Maicelo la maltrata. “Todo esto la tiene afectada emocionalmente y cuenta con un video del hecho ocurrido, el cual mostrará posteriormente”, indica en la denuncia.

Maicelo: “Siempre discutimos como pareja”

Jonathan Maicelo desmintió a la modelo y asegura que en ningún momento agredió a Batallanos: “No sé, tiene que rebuscar, pero eso es falso. Yo estoy tranquilo, metido en mis cosas”, dijo durante una conversación con la reportera de ‘América Hoy’.

“Siempre discutimos como pareja, pero más no (...) No, para nada. Tienen que hablar con ella porque yo no sé nada de eso”, agregó.

Jonathan Maicelo se pronuncia tras denuncia de agresión a Samantha Batallanos.

