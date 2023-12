Jonathan Maicelo se encuentra en el ojo de la tormenta y es que el boxeador ha sido denunciado ante la comisaría de San Isidro por presuntamente agredir a su pareja Samantha Batallanos, con quien tenía más de un año de relación.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostrará esta noche el desgarrador testimonio de la modelo, quien narra el infierno que vivió al lado del boxeador y empresario.

Además, difundirá comprometedores videos que se habrían grabado momentos previos a la agresión de la modelo. En las imágenes se aprecia cómo el deportista agrede verbalmente a su entonces novia en los exteriores de su restaurante.

“A mí me llega al pinch*, tú la cag***, te pedí un favor y no me hiciste caso”, se le escucha decir a Jonathan Maicelo evidentemente alterado. No obstante, aún se desconoce el motivo por el que se desató la fuerte pelea entre el boxeador y Samantha Batallanos.









