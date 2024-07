La muerte de Yola Polastri ha conmocionado a los personajes de la farándula y es que la ‘Chica de la Tele’ había sido dada de alta recientemente luego de estar internada varias semanas tras sufrir un infarto cerebrovascular.

A través de las redes sociales, varios artistas han expresado su pesar por el deceso de la querida animadora infantil, entre ellos Jorge Benavides, humorista de ‘JB en ATV’.

El actor cómico publicó una imagen de su infancia donde se luce al lado de la animadora infantil luego de ser elegido como parte de su elenco.

“Aquí estoy yo, con 10 añitos, haciendo lo que me gustaba hacer cantar. Esto sucedió hace 48 años y todavía tengo el vivo recuerdo de nuestra querida Yola. La primera vez que la vi me pareció algo increíble. Yo era un niño y ella era mi ídolo. Y por si fuera poco, iba a trabajar al lado de ella, me convertí en parte de su elenco. Realmente fui un verdadero elegido”, escribió Benavides.

Tras ello, se mostró bastante afectado con la muerte de la intérprete de ‘La gallinita’.

“Ya no estás querida y adorada Yola, pero seguirás en nuestros corazones, en nuestras reuniones, en nuestras fiestas. Tenía la Esperanza de que nos sigas acompañando, pero Dios quiso cantar contigo Eco, La gallina turuleca, La feria del cepillín, Hola don Pepito. Dios mío, voy escribiendo las canciones y se me caen las lágrimas. Hasta siempre, Yolita. ¡Que descanses en paz!”, concluyó el humorista peruano.









Antes de conducir un programa especial por la muerte de Yola Polastri, Ernesto Pimentel dio unas sentidas palabras hacia la querida artista.

“Esta noticia nos enfría el alma y el corazón ante la partida de un ícono, de una gestora cultural, de una mujer promotora de valores, de uno de los mayores referentes en Latinoamérica de lo que es la televisión, sobre todo enfocada a los niños”, indicó Pimentel a Canal N.

“Voy a recordarla como la mujer buena, alegre, vital, capaza de transformar a todos y que hoy vuela alto, pero sigue en el cariño y corazón de los peruanos. (…) Realmente, Yola podía transformar las vidas y llevarnos a un lugar mucho mejor. Lamento muchísimo esta partida, sobre todo cuando viéramos alentadas nuestras esperanzas cuando salió de UCI. Abrazo enormemente a la comunidad que la sigue y continuará acompañando”, indicó el creador de la Chola Chabuca.









Magaly Medina también lamentó la muerte de Yola Polastri y aseguró que se cierra una etapa en el mundo artístico. La ‘Urraca’ expresó su admiración y consideró la animadora infantil fue un ícono para los peruanos.

“Ella quedó muy malita de su último ingreso a UCI. Ella fue un ícono de la televisión y creo que se merece todo nuestro respeto. El estar tantos años como ella en el corazón de las personas, eso no es algo fácil. Muchísimas generaciones. Se nos va, se nos cierra una historia de la televisión peruana, se acaba de cerrar con la muerte de Yola Polastri”, declaró al medio digital Enrique Cámara y Acción













Otros personajes como Bruno Pinasco, Karina Rivera, Fernando Díaz, Evelyn Vela también compartieron imágenes de Yola Polastri para rendirle homenaje tras su inesperada partida.













