Rodrigo González expresó su indignación al dar a conocer que Julián Zucchi le envió una carta notarial para evitar que siga opinando sobre su reciente escándalo de infidelidad, el cual fue destapado por Yiddá Eslava.

El conductor de televisión difundió el documento en su programa ‘Amor y Fuego’, donde el argentino advierte con tomar acciones legales en su contra.

“Solicitarle que, en el plazo de 24 horas, cumpla con aclarar y desmentir las declaraciones vertidas en el programa Amor y Fuego, de lo contrario me veré obligado a tomar las medidas legales correspondientes para salvaguardar mi integridad física y psicológica, así como mi derecho al honor y al buen nombre”, escribió Julián Zucchi en la misiva.

“Teniendo en cuenta que siendo un programa con alcance a la opinión pública podría tergiversarse la verdad sobre los hechos que solo los protagonistas conocen y permanecen en el ámbito familiar, a fin de cesar todo ataque que vaya contra mi integridad moral y buenas costumbres”, agregó el argentino.









¿Qué respondió Peluchín?

Como era de esperarse, Rodrigo González cuestionó a Julián Zucchi por negarse a recibir críticas pese a que es una persona pública.

“Esta carta notarial de las más desubicadas, absurdas como el protagonista (...). Este desnortado ni siquiera pone cuál es la opinión, como cualquier carta notarial básica, qué abogado tendrá, quién le ha recomendado hacer esa payasada, no hay nada”, comentó el compañero de Gigi Mitre.

“Él simplemente manda una de las cartas más hilarantes, desopilantes y delirantes que he recibido en estos 15 años en tu pantalla, en donde me pide simplemente, porque es Julián Zucchi y porque no le da la gana que hablemos de él, que no hablemos. ¿Qué comentarios le han molestado? No los aclara. ¿En qué bloque, qué cosa de la información es la que no se ajusta a la realidad? Tampoco lo aclara. Simplemente, me manda una carta notarial pidiéndome que no hable de él”, agregó González.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: