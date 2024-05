¡Escándalo! Erick Sabater es acusado de destrozar el carro de la madre de su hija: “Hay sangre”

Pese a que hace algunos meses gritaba su amor por la empresaria Gitana Andújar, con quien tuvo a su primera hija, Erick Sabater acaba de ser denunciado de destrozar la camioneta de la madre de su criatura.

A través de su cuenta de Instagram, la joven nacida en República Dominicana, expresó su indignación al encontrar su carro abandonado en el parqueo del aeropuerto y verlo destrozado por fuera y por dentro.

“Ay señores miren, en la vida te pasan cosas que son increíbles... ala madre, por aquí está todo tirado, así encontré yo mi guagua (vehículo), bueno, que Dios te bendiga mijo, que Dios te bendiga... wow hasta sangre tiene, miren esto, hay que señores cuidado con qué persona uno elige en su vida, esto sí ha sido fuerte”, dijo la empresaria.

“La dejaron botada aquí, parqueada, le dieron patadas, hasta abollada está, nada mijo, que Dios te bendiga, para adelante para atrás ni para coger impulso. Es algo muy fuerte, muy estresante lo que he vivido, pero si algo me ha enseñado esta lección de vida es investigar y ver con qué persona una decida hacer una vida porque, aunque haya problemas, situaciones, yo soy la mamá de su primera hija no me merecía que hasta me dejara sin mi carro, lo dejara abandonado en un aeropuerto en estas condiciones”, agregó la influencer extranjera.

Tras ello, la excompañera de Erick Sabater instó a sus seguidores a conocer bien a sus parejas antes de formar a una familia. Además, dijo que ahora teme por su vida, dejando entrever que el exchico reality sería una persona violenta.

“Tengan cuidado a quién eligen para casarse porque hay personas que llegan a tu vida para destruirte y te dejan así, te abandonan las cosas y después dicen que una tú eres la mala”, acotó molesta.









