La empresaria dominicana, Gitana Andújar, anunció su separación del exchico reality Erick Sabater. Tras celebrar el primer cumpleaños de su hija, la pareja sorprendió a todos con el anuncio de su separación.

Fue la misma Gitana quien rompió el silencio a través de sus plataformas digitales, compartiendo detalles íntimos de su decisión de poner fin a la relación.

Sin pelos en la lengua, la dominicana dejó claro que, aunque la convivencia inició con ilusión y esperanza, la realidad los golpeó con fuerza.

“Acepten los cambios, fluyan. A veces uno se da chance, una oportunidad, pero realmente hay cosas que no funcionan. No porque la persona sea mala. (Somos) personas que tenemos mundos diferentes. Tratamos de empezar, de convivir, pero realmente hay cosas que no y cuando no, no y yo hoy formalmente les informo que mi relación con Erick Sabater ha terminado”, dijo en un video publicado en las redes sociales.

Gitana Andújar dijo que no le importan las críticas y no quiso entrar en detalles sobre los motivos concretos de la ruptura, por lo que algunos especularon alguna infidelidad.

“Él tiene sus razones, yo tengo mis razones, pero no estamos para continuar. Un nuevo cambio para Gitana, ahora soltera y sabrosa. Esta Gitana recibe con bendición mi divorcio y no me importa que me critiquen. Dirán ‘Gitana te divorcias como nada’, pero no mi amor, es que yo no estoy para perder tiempo. En menos de una semana tengo 47 años, es ahora o nunca”, concluyó.

Erick Sabater y su familia.





