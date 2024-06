Le guarda buenos recuerdos. Micheille Soifer no dudó en hablar sobre su exrelación con el modelo Erick Sabater , con quien tuvo una de las relaciones más polémicas en la televisión peruana. La cantante también reveló que sus relaciones pasadas le ayudaron a no confundir amor con ilusión y tomar mejores decisiones en su plano amoroso.

La exchica reality señaló que a pesar de sus malas experiencias en el amor, no pierde la esperanza de encontrar a su compañero de vida. “Soy una amante del amor, creo en esa magia. Igual siento que todas esas cosas terribles que me han pasado en la vida me han enseñado”, dijo en Café con la Chévez’.

“Una se da cuenta, hay señales, mi mamá no se equivoca, pero a veces uno no escucha. Siento que enamorada de esos tres ex, que no fueron buenas experiencias, nunca estuve”, agregó.

La artista aseguró que muchas veces siguió manteniendo sus relaciones por la apariencia mediática. “En su momento siento que estuve enamorada, pero ahora entiendo que no, que estaba ilusionada, confundida, tenía temor del qué dirán, la presión mediática porque hubo un momento en mi vida que los medios tenían poder sobre mí, no quería terminar para no hacer escándalo”, contó.

Soifer explicó que muchas de sus acciones eran porque no tenía amor propio. “También creo que era cómo me sentía en ese momento, andaba con una autoestima por el suelo. Crean inseguridades que van desarrollan de, sientes que te están haciendo un favor en estar contigo, que se merecen todo, es horrible, luego te vas dando cuenta, soy un partidazo, un mujerón y te empiezas a valorar”, señaló.

“Es que estaba en el lugar equivocado, no era yo el problema, sino que este mamarracho’ no tenía que estar a mi lado, el mamarracho con el mamarracho”, refirió.

Finalmente, la intérprete de ‘Bombón asesino’ reconoció que por un momento vio a Erick Sabater como el futuro padre de sus hijos. “Erick ha sido el menos peor de los peores, tampoco te ofendas, pero no teníamos una relación, y tú lo sabes, que no iba a trascender. En su momento dije, es el padre de mis hijos, pero mientras iba pasando el tiempo nos dimos cuenta de que no era. Él se fue el mismo día que me operan de las cuerdas vocales y perdí mi voz”, reveló.

