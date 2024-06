Gitana Andújar, aún esposa de Erick Sabater, se enlazó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ desde New Jersey (Estados Unidos), para contar el infierno que vivió con Erick Sabater.

La empresaria dominicana contó que no sólo sufrió agresiones físicas y psicológicas, sino que también asegura que el exchico reality la utilizó con el objetivo de ocultar su verdadera identidad.

“En los momentos de familia él se sentía feliz, pero a él no le gusta lo que yo soy. Muchas personas me dijeron Gitana él es gay, pero basado en la convivencia yo siento que sí, lo que pasa es que él no se acepta, pero él quiere aparentar ser el súper macho que no es. (…) yo continué con él porque decía en mi mente, un gay al año no hace daño”, sostuvo la dominica.

En conversación con Magaly Medina, Gitana contó que conoció a Erick Sabater en un momento difícil en su vida donde se sentía necesitada de amor. No obstante, dice que el ex ‘Guerrero’ no cumplía con sus ‘deberes conyugales’ en la intimidad.

“Los hombres que no saben lo que quieren ni están decididos utilizan víctimas, mujeres como yo para tener un estilo de vida, pero realmente no les gusta las mujeres. Yo sabía que iba a llegar a mi casa y no iba a tener un hombre… cuando le reclamaba mis necesidades, él me decía que no era normal y que era una enferma”, contó la empresaria dominicana.

Pese a ello, dice que aceptó a Sabater como era y lograron tener una hija, pero la decepción continuó cuando se dio cuenta que él solo buscó aprovecharse de ella económicamente.

“No iba a hacer feliz porque tiene problemas de identidad, aprendí que como con él hay tantos hombres que utilizan mujeres por no aceptar lo que realmente les gusta. Yo lo llamo a él un gran maestro que vino a enseñarme que se duerme con el enemigo”, añadió en el programa de espectáculos.





