El estreno de la película ‘Chabuca’ ha suscitado diversas interrogantes en torno a la relación entre Ernesto Pimentel y Álex Brocca. Muchos se preguntaron por qué no encontraban ningún video que evidenciara su romance en internet. Ante esto, Ernesto habló sobre la falta de registros de su vida personal en internet.

“Siento que me hubiera encantado confiar al comienzo de mi vida para que alguien guarde mis recuerdos, tengo muy pocas fotos. Por ejemplo hay muchas cosas que no permanecen en las redes sociales porque son cosas que pasaron en el año 2000″, declaró el artista en una entrevista en ‘Nueva Q’.

Además, Pimentel señaló que la ausencia de videos y registros de sus programas en internet se debe a las limitaciones tecnológicas de la época.

“En el 2000 no había TikTok, no había Instagram, no había Twitter. ¿En qué año exisitió YouTube? ¿Y qué se subía a YouTube? Cada vez era más difícil, no era tan simple como ahora. (...) Mis programas no están en el aire porque eso no se subía antes con la rapidez de ahora”, agregó.





Amigo de Ernesto Pimentel revela por qué el conductor dejó de ayudar a Álex Brocca





Michelle Willard, amigo de Ernesto Pimentel, decidió romper su silencio para defender al conductor de América Televisión luego de la avalancha de críticas que ha recibido tras el lanzamiento de su película autobiográfica donde habla de su relación con Álex Brocca.

El estilista de 54 años, que vive en Miami, habló para el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para acabar con el misterio y revelar por qué el creador de la Chola Chabuca dejó de apoyar al bailarín.

“A pesar de que ya no estaban juntos, Ernesto le pagaba las medicinas y le pagaba la renta. Llega un momento en que la otra persona se satura, se quiere un poco más así mismo y dice: ‘Hasta acá no más’. Porque el apoyo pasó a ser una exigencia y una obligación para Ernesto, lo cual no era”, contó el amigo de Pimentel.

¿Cuántos años de relación tuvieron Ernesto Pimentel y Alex Brocca?

En otro momento, Willard también confesó que no guarda el mejor concepto de Álex Brocca debido a que cuando actuaban en una obra de teatro, se le insinuó varias veces pese a que aún era pareja de Ernesto.

“15 minutos antes de que empezara la función, en un par de ocasiones, Álex comenzaba a coquetearme y lo que yo le decía era: ‘Oye respeta, estás con su pareja al otro lado’, y cómo que a él parecía no importarle”, sostuvo el estilista.





