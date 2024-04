El nombre de Álex Brocca ha saltado a la luz pública a 20 años de su muerte, esto luego del estreno de la película autobiográfica de Ernesto Pimentel, quien lo deja en la cinta como una persona tóxica, envidiosa, manipulador y mantenido.

Lo cierto es que el bailarín también causó revuelo a finales de los años 90 con la publicación de su libro ‘Canto de dolor, no repitas la canción’ en donde expone todo acerca de su romance con el creador de la Chola Chabuca y la enfermedad que ambos contrajeron: el VIH.





Álex Brocca se lanzó como cantante:





En medio de la polémica que envuelve en la actualidad a Ernesto Pimentel, el programa ‘Todo se filtra’ hurgó entre los archivos de Panamericana Televisión y difundió imágenes del bailarín que habían quedado en el olvido del momento en que se lanza como cantante.

En las imágenes se le oye cantando la canción ‘Imposible amor’ junto a la orquesta Son Bahía de Ancón, un tema compuesto por Robert Yenque. En aquel entonces, muchos pensaban que las letras de este sencillo estaban dirigidos para Ernesto Pimentel, con quien tuvo una relación de casi 10 años y una mediática ruptura.









LETRA COMPLETA “Imposible amor”





Imposible, imposible amor, todo, todo, todo terminó, pero el amor que yo siento por ti no lo puedo evitar, quiero olvidarte, pero no puedo porque te amo más, pero el amor que yo siento por ti no lo puedo evitar, quiero olvidarte imposible amor ya no volverás.

Solo sé que de nuestro amor recuerdos quedarán porque hubo amor, alegría y felicidad, solo sé que de nuestro amor, recuerdos quedarán, quiero olvidarte imposible amor ya no volverás.

Solo sé queda de nuestro amor recuerdos quedarán porque hubo amor, alegría y felicidad, solo sé queda nuestro amor recuerdos quedarán, quiero olvidarte imposible amor ya no volverás.





