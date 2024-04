El nombre del fallecido bailarín Álex Brocca ha vuelto a estar en medio del ojo público tras el lanzamiento de la película autobiográfica de Ernesto Pimentel, una cinta que desentierra el mediático romance que ambos personajes tuvieron en los años 90.

En medio de la polémica, el programa ‘Todo se filtra’ mostró imágenes del archivo de Panamericana Televisión en la que Álex Brocca conversa con Pamela Vértiz , un reportaje emitido el 2 de mayo de 1999 donde cuenta detalles de su tormentosa relación con el creador de la ‘Chola Chabuca’ y cómo se enteró que era portador del VIH.

Según explicó, un malestar estomacal que no se curaba lo llevó a acudir al hospital Daniel Alcides Carrión y entre las pruebas que le hicieron fue el examen de Elisa para descartar el Sida.

“Entré donde estaba el médico y me dijo: ‘esto que te voy a decir es muy difícil’. Me acuerdo que empecé a llorar y me dijo ‘estate tranquilo, tu prueba ha salido positivo’. Yo sentía que el mundo se me venía abajo, para mi era bastante difícil, no podía creerlo porque si yo había tenido una pareja anterior ¿cómo era que había sucedido esto?. Yo decía ‘¿en qué instante me descuidé?”, contaba en aquella época Brocca entre lágrimas.









Magaly recuerda entrevista que le hizo su revista a Alex Brocca

En su último programa de televisión ‘Magaly TV: La Firme’, la presentadora Magaly Medina hizo un viaje al pasado al mostrar una entrevista realizada a Álex Brocca días antes de su fallecimiento. Esta fue publicada en la revista ‘Magaly’ el 15 de septiembre de 2004, apenas dos semanas antes de que el bailarín y expareja de Ernesto Pimentel falleciera.

Durante la entrevista, Brocca habló sobre haber recibido los últimos sacramentos en su hogar, rodeado de su madre, antes de ser hospitalizado. Expresó su deseo de ser cremado y que sus restos sean entregados a su madre, quien lo cuidó toda su vida. Magaly comentó que, a pesar de la gravedad de su situación, la expareja de Ernesto Pimentel mostró su sentido del humor y su optimismo, afirmando que seguiría luchando mientras estuviera presente.

“En esta última entrevista dice que quiere que lo cremen y que sus restos descansen, se los entreguen a su madre para que ella los cuide. Como siempre, lo cuidó a él toda su vida. Una entrevista que además no es triste. Tuvo sentido del humor, es optimista. Él dice, mientras esté acá, todavía seguiré luchando”, comentó Medina.





‘Canto de dolor’ de Alex Brocca

El reciente estreno de la película ‘Chabuca’, basada en la vida de Ernesto Pimentel, abrió una caja de pandora y se ha recordado a Alex Brocca, expareja del conductor también conocido como la ‘Chola Chabuca’. El bailarín peruano murió tras una dura lucha contra el sida, enfermedad que le fue diagnosticada en sus últimos años de vida y por lo que decidió escribir el libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, que no dejaría muy bien al presentador de televisión.

Lee aquí los fragmentos del libro que hacen referencia a Ernesto Pimentel.





