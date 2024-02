Christian Domínguez fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultado sobre las recientes revelaciones de Pamela López, quien aseguró que fue el cantante quien le dio los detalles de la relación clandestina entre su esposo y Pamela Franco.

“¡Ay, Dios! Me encantaría responderles muchas cosas, pero no puedo. Lo que tendría que decir no lo puedo decir con las manos, tendría que hablarlo, y no puedo”, expresó.

A pesar de la insistencia del reportero del programa, el cantante evitó dar declaraciones y dijo que, en algún momento, contará su versión.

“Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo, me muerdo la lengua. Discúlpame, pero no puedo, por más que quisiera”, añadió





